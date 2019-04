El primer llibre escrit només amb emojis

"És el primer llibre que pot llegir tot el món", s'aventura a dir l'artista xinès Xu Bing, que ha presentat aquest dimecres a València 'Book from the ground', un llibre fet completament d'emojis, sense cap lletra ni caràcter. L'ha publicat el Consorci de Museus del País Valencià en el marc de l'exposició 'Art for the people' del mateix artista al Centre del Carme, a València, on es pot veure fins al 5 de maig.

Bing té clar que la comunicació s'ha transformat i que ara l'ésser humà "viu en un nou món de pictogrames i icones" que es planteja el desenvolupament d'un llenguatge internacional a través de símbols visuals. "De fet, els joves inverteixen moltes energies a comunicar-se entre si d'aquesta manera", assegura l'artista, cosa que ens converteix a tots en una "espècie d'ambaixadors del llenguatge internacional".

651x366 Una de les pàgines de 'Book from the Ground' / EFE Una de les pàgines de 'Book from the Ground' / EFE

'Book from the ground', un projecte que es comercialitza als Estats Units des del 2014, està concebut a manera de "novel·la molt senzilla amb detalls divertits", però sense seguir una estructura tradicional. Narra, a través de 8.000 emojis i dividit en 24 capítols que corresponen a cada hora del dia, la jornada d'una persona normal i corrent: des que es lleva fins que se'n va a dormir, passant per la feina, els amics... El resultat transita entre el projecte artístic i la novel·la "que tothom pot llegir, independentment del seu bagatge educatiu o context cultural".

Al principi va ser difícil fer el llibre perquè hi havia un nombre limitat d'emoticones, però la tasca es va fer efectiva perquè amb els anys se n'han creat moltíssimes. El concepte de l'obra també radica en l'accessibilitat de l'art al públic. "Vull que sigui accessible a tothom. Que la gent vagi a les meves exposicions i en surti amb una idea nova, amb la ment oberta", comenta Bing, que rebutja "l'art d'alguns d'autors amb qui és molt difícil que el públic es relacioni".

La idea va sorgir fa tretze anys quan Bing tenia exposicions per tot el món i passava molt de temps als aeroports, on es va fixar que el punt on confluïen les persones de totes les nacionalitats eren els que estaven indicats amb icones compreses de manera universal.

Xu Bing, artista de caràcters i simbolisme

'Book from the ground' és la continuació de 'Book from the sky', un llibre amb caràcters xinesos il·legibles que només es podien comprendre a través d'un llenguatge inventat pel mateix artista.

L'obra de Xu Bing treballa el llenguatge. "És especialista en gravats i en dibuixos sobre tinta, però sempre va un pas enllà, hi fa una ironia, un joc, una poètica", explica la comissària de la mostra, Marta Millet. El seu treball s'ha exhibit i s'ha adquirit en museus i galeries internacionals com el Museu Nacional d'Art de la Xina, el Museu Britànic, el Museu Metropolità d'Art i el Museu d'Art Modern de Nova York, el Museu Reina Sofia de Madrid i la Fundació Joan Miró de Mallorca. Ha rebut una beca MacArthur a la genialitat i la medalla de les Arts del departament d'Estat dels Estats Units, i va ser vicepresident de l'Acadèmia Central de Belles Arts de Pequín.