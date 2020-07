El festival Sons del Món "més segur i responsable"

"Serà l’edició més segura de Sons del Món", diu Xavier Pascual, director del festival que comença aquest divendres amb l’actuació de Sopa de Cabra a la Ciutadella de Roses. La programació, que s’allargarà fins al 15 d’agost, inclou també concerts de Diego el Cigala (l’1 d’agost), Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida (el 2), Miki Núñez (el 7), Manel (el 8), Stay Homas (el 9), Pablo López (el 13), Els Amics de les Arts (el 14) i Lola Indigo (el 15). "Som responsables. No volem que ningú tingui un ensurt per venir al festival", afegeix Pascual.

"La cultura és segura perquè complim una sèrie de mesures que altres sectors no poden complir", diu Pascual, que posa com a exemple la disposició de les 800 localitats que hi haurà a la Ciutadella de Roses, "un espai amb capacitat per a 2.400 persones": "Hi haurà una distància d’1,5 metres entre el públic, gel hidroalcohòlic, ús obligatori de mascaretes i entrada esglaonada per evitar aglomeracions. A més, les zones del village i dels concerts es desinfectaran cada dia; i també l’escenari i els camerinos". El context pandèmic mana, i en la presentació de qualsevol activitat cultural la majoria del temps es dedica a detallar-ne les mesures de seguretat. Ho corrobora Miquel Curanta, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC): "Ens estem acostumant a presentar un festival i a parlar més de mascaretes i distàncies de seguretat que dels artistes", va dir Curanta en la roda de premsa del festival.

El cartell artístic de Sons de Món té un accent eminentment local, tal com està passant en les programacions musicals d’aquest estiu. Sopa de Cabra, que van actuar a l’Strenes de Girona i al Cruïlla de Barcelona, arriben a Roses per seguir presentant La gran onada, el disc que van publicar poc abans del decret de l’estat d’alarma. Tanmateix, el perfil estilístic del festival és prou divers, i passa del rock de la banda gironina al flamenc d’ànima llatina de Diego el Cigala. El cartell també serveix per mostrar diferents casuístiques derivades del confinament. Per exemple, Manel van veure interrompuda la gira del disc Per la bona gent, que finalment van poder reprendre al Teatre Grec de Barcelona el 7 de juliol. A Els Amics de les Arts, en canvi, el confinament els va enxampar a punt de publicar un disc, El senyal que esperaves, i van decidir ajornar el llançament al setembre, però durant els mesos de tancament van enregistrar versions acústiques de temes antics en unes sessions anomenades Els dies més dolços. Aquest és el repertori principal de concerts com el que oferiran a Roses els tres membres del grup amb la col·laboració de la violoncel·lista Maria de Palol (atenció a les versions de clàssics de punk que comparteix a les xarxes) i de la ballarina Idu Massa. També Miki Núñez, Pablo Alborán i Lola Indigo han hagut d’adaptar-se al calendari pandèmic. I Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida van estar a punt d’ajornar a la tardor el llançament de MA. Live in Tokyo, però es van estimar més publicar-lo a la primavera, i ara l’estan defensant en uns concerts memorables, com els que van oferir al Teatre Lliure dilluns i dimarts.

Però el grup més marcat pel confinament és Stay Homas, i a més a més marcat positivament. Des que es van donar a conèixer en plena pandèmia tocant al terrat del pis que comparteixen a Barcelona, Klaus Stroink, Rai Benet i Guillem Boltó (els dos primers del grup Buhos i el tercer de Doctor Prats) han aconseguit un contracte amb Sony i omplir una agenda de concerts amb fites com les entrades exhaurides al Festival Grec (dues nits), a Porta Ferrada i a Sons del Món. I l'any que ve ja tenen muntada un gira internacional.

Ara com ara el festival Sons del Món ja ha venut més del 70% de les 7.200 entrades. Pascual, que també organitza el Festival Strenes de Girona i l’Acústica de Figueres, compta amb un pressupost de 360.000 euros, dels quals 40.000 són de patrocinadors privats, 100.000 els aporta l’Ajuntament de Roses i 30.000 la Diputació de Girona. També tindrà una subvenció de la Generalitat l’import de la qual encara no s’ha precisat.