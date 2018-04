‘Els fruits saborosos’ amb dibuixos contemporanis

Josep Carner (Barcelona, 1884 - Bèlgica, 1970) va descriure Els fruits saborosos com “una mena de bateig formal en la literatura”. El poeta, que va rescriure i publicar de nou el volum fins a tres vegades, entenia el poemari com una manera de presentar-se davant els lectors en diàleg amb el Josep Carner de quan tenia 20 anys. Considerat un dels seus llibres insígnia i una bona porta d’entrada a l’univers carnerià, l’Associació de Bibliòfils de Barcelona reedita ara Els fruits saborosos en una edició limitada de 200 exemplars amb il·lustracions de Narcís Comadira. Es tracta d’una publicació no venal i destinada als socis de l’entitat.

Carner va publicar el poemari per primera vegada el 1906, quan era “un noi jove, impetuós i atrevit”, explica l’especialista en l’obra del poeta i editor del volum, Jaume Coll. El 1928 Carner va rescatar i reescriure Els fruits saborosos amb una mirada “més calmada” i el 1957, quan l’escriptor passava de la setantena, va impulsar una tercera edició del llibre que ha quedat fixada com la definitiva. “Aquesta darrera és una publicació magistral, que no té res a veure amb la primera”, explica Coll. Per a l’edició de l’Associació de Bibliòfils s’ha utilitzat l’última versió del poemari, que el poeta i editor Jordi Cornudella lloa per “la perfecció formal, la precisió imaginativa dels poemes, la caracterització psicològica dels personatges i la compenetració entre naturalesa i sentiment”. Cornudella també destaca que Els fruits saborosos és el llibre de Carner amb més exemplars editats, uns 25.000 en 26 edicions. “Es tracta d’un llibre fundacional per al naixement del Noucentisme, que forma part de les lectures obligatòries als instituts -destaca Cornudella- Alhora, és una molt bona manera de descobrir la poesia carneriana perquè conté moltes de les característiques que la defineixen sense que el poeta en faci ostentació”.

Carner bateja cada poema amb el nom d’una fruita diferent que li serveix de punt de partida per desenvolupar els seus versos. Ara bé, les fruites són només un pretext per escriure sobre les persones i, majoritàriament, sobre les dones. En l’edició que ha impulsat l’Associació de Bibliòfils els poemes s’acompanyen d’il·lustracions elaborades pel també poeta, pintor, dramaturg i traductor Narcís Comadira. L’artista ha treballat amb tinta xina en els dibuixos originals, que s’ha traslladat als voums mitjançant la tècnica de la serigrafia, per donar forma a il·lustracions de gran format, traç gruixut i colors vius. “Són imatges potents i impactants que donen un to més contemporani als poemes de Carner i que, al meu parer, funcionen com un bon acompanyament”, subratlla Comadira. De fet, les il·lustracions segueixen la línia que ja va encetar amb Microclima (2016), on va elaborar dibuixos per acompanyar els seus poemes.

A l’hora de donar forma a les il·lustracions, Comadira s’ha cenyit als títols dels poemes i al protagonisme de les fruites. “No m’agrada representar el text a la il·lustració ni narrar amb el dibuix allò que Carner explica a través dels poemes”, assenyala el pintor, que admet que en alguna ocasió es va haver de documentar abans d’agafar el pinzell. “Hi havia plantes que no coneixia. Per exemple, vaig haver de buscar a internet quina forma tenia l’arbre de les serves per poder-lo dibuixar bé”, diu. La part central d’aquest volum d’ Els fruits saborosos s’ha imprès amb un tipus de paper biblos que ja no es produeix. Segons el president de l’Associació de Bibliòfils, Xavier Puig Rovira, l’edició “reuneix totes les condicions d’un llibre de bibliòfils” i suposa “una aportació important a la bibliofília moderna”.