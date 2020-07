Halle Berry renuncia a interpretar un home transsexual després de rebre crítiques

El pròxim projecte cinematogràfic de l'actriu Halle Berry havia de ser una pel·lícula en què ella interpretava un home transsexual. "Vull experimentar aquest món, entendre aquest món, explorar-lo i aprofundir-hi. El personatge és una dona que transita fins a ser un home. M'interessa moltíssim qui era aquesta dona. Per a mi és molt important explicar històries, i aquesta és la història d'una dona. Però vull entendre el com i el perquè de la seva història", deia l'actriu dissabte passat en una conversa a Instagram Live amb l'estilista Christin Brown.

En un moment en què la comunitat transsexual està en plena lluita per la representació a tots els àmbits, també al cultural i al cinematogràfic, les declaracions de Berry han aixecat una onada de crítiques. Tres dies després, l'actriu ha anunciat que renuncia al paper. El fet que durant l'entrevista es refereixi constantment al personatge com "una dona" –quan es tracta d'un home– ha generat centenars de missatges a Twitter en contra de l'actriu. També se li ha criticat que aquest paper no l'interpreti un home transsexual, en comptes d'una dona cisgènere.

A través de Twitter, Berry s'ha disculpat per les seves declaracions. "Ara entenc que no hauria d'haver considerat aquest paper perquè, sens dubte, la comunitat transgènere hauria de tenir l'oportunitat d'explicar les seves pròpies històries", ha escrit l'actriu, que ha afegit: "Dono gràcies per la guia i la conversa crítica dels últims dies. Seguiré escoltant, educant-me i aprenent d'aquest error. Prometo ser una aliada i utilitzar la meva veu per promoure una millor representació, tant al davant com al darrere de les càmeres".

La interpretació de personatges transsexuals per part d'actors i actrius cisgèneres fa anys que genera controvèrsia. L'actriu Scarlett Johansson, per exemple, havia de protagonitzar el biopic Rub and tug sobre el gàngster transsexual Dante Tex Gill, però després de ser criticada insistentment a les xarxes socials va decidir fer marxa enrere.