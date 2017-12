El jutge autoritza entrar amb força al Museu de Lleida

L’11 de desembre és l’últim dia del magistrat Antonio Martín González al jutjat d’instrucció número 1 d’Osca, i vol anar-se’n amb la part lleidatana del cas Sixena resolta, a qualsevol preu: ahir va emetre una providència que autoritza l’ús de la força per entrar al Museu de Lleida i recollir les 44 obres del monestir de Sixena dels fons de la institució. “Disposo autoritzar els agents de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial i la Guàrdia Civil l’accés al recinte, instal·lacions i dependències del Museu de Lleida Diocesà des de les 00.00 hores del dilluns 11 de desembre del 2017, per a la qual cosa podran fins i tot fer servir la força si no els obrissin voluntàriament els accessos a les instal·lacions o a les dependències o estances interiors o qualsevol lloc on es trobin els béns”, diu l’escrit.

Per al director del Museu de Lleida, Josep Giralt, la providència és “un despropòsit” i una “desconsideració absoluta cap a la institució museu”. El director afirma que van rebre la providència després de dues visites de la Guàrdia Civil dimarts i dimecres, en què demanaven una entrevista amb ell i una reunió per abordar qüestions tècniques. Abans que poguessin respondre les peticions, el jutge els acusa de “nul·la col·laboració” amb els agents.

Una de les raons per les quals Giralt no va poder respondre immediatament la petició de la Guàrdia Civil era l’elaboració d’un informe de conservació preventiva de les peces en litigi i un pla de treball per realitzar el trasllat. Aquests documents estan inclosos en el nou recurs que la Generalitat va presentar ahir a través de la conselleria de la Presidència per evitar el trasllat de les peces, dos dies després que el Consorci del Museu de Lleida Diocesà Comarcal en presentés tres a l’Audiència Provincial de Barcelona i a l’Audiència d’Osca. La Generalitat, que havia rebut ordres del ministre de Cultura com a conseller de Cultura d’acatar la sentència que declarava nul·les les adquisicions de les peces, va presentar ahir a través de la conselleria de la Presidència un altre recurs in extremis amb el mateix objectiu. El nou recurs s’hauria presentat amb el consentiment del ministeri, però fonts de la institució asseguren que no en tenien coneixement i no ho confirmen. Al marge de la deriva judicial, l’informe de conservació alerta de l’extrema fragilitat i el risc de moure algunes de les peces, concretament els fragments d’un retaule barroc d’alabastre de Gabriel Joly i la caixa sepulcral de Beatriu Cornel. “L’alabastre va cremar i és com el guix, i els fragments tenen fissures. Pel que fa a la caixa sepulcral, presenta aixecaments a la pintura i el vernís”, explica Giralt.

Precisament les mancances del pla de trasllat de les peces presentat al jutge per la part aragonesa, que són a les quals ha tingut accés el jutge fins ara, és un dels blancs del nou recurs, on es qualifica d’“insuficient” i “nul”. A més, diu que només té “una pàgina i mitja” i que “no està signat, no existeix cap constància de qui l’emet, ni de l’òrgan d’on prové”. Aquestes crítiques van encendre l’ànim de la consellera de Cultura aragonesa, Mayte Pérez: “És insultant i incert perquè qüestiona la professionalitat dels nostres tècnics”. La Generalitat també basa la seva reclamació en la falta de temps per fer el trasllat, només un dia hàbil. Els serveis jurídics alerten que s’obvien “totalment” les mesures cautelars plantejades pel ministre. Un altre dels arguments és el fet que no es preveu la intervenció dels tècnics de la Generalitat per supervisar el trasllat i que aquest trasllat és “nul de ple dret”, perquè no compta amb l’autorització del director general de Patrimoni del govern aragonès. A més, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presentar un recurs de súplica a l’Audiència d’Osca com a representant de la Paeria al consorci del Museu de Lleida.

L’Aragó critica el ministre

Abans que es fes pública la presentació del nou recurs, Mayte Pérez ja s’havia enfadat per les declaracions de Méndez de Vigo. “Les sentències s’executen i es compleixen, i així ho farem”, va repetir el ministre, però va deixar la porta oberta perquè el trasllat es faci després de l’11 de desembre perquè les obres són béns “preciosos” el trasllat de les quals requereix “un cert temps” perquè no pateixin danys. “El ministre actua amb covardia, doblegant-se als interessos de Catalunya per sobre de les decisions judicials i menystenint la nostra terra, l’Aragó”, va criticar la consellera. A més, va estirar el fil de la politització del cas Sixena i va convertir Méndez de Vigo en còmplice del Govern perquè creu que reprodueix “els arguments de Puigdemont”. Així i tot, marca una diferència entre l’un i l’altre. Pérez creu que Puigdemont està “fora de l’estat de dret i de la Constitució”, i pel que fa al govern espanyol “diu que respecta la llei, però en aquest cas fa trampa per no complir-la”. A més, Pérez va insistir que dilluns aniran a Lleida a buscar les peces i que el govern espanyol serà “responsable” del que pugui passar. L’advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, va qualificar la situació de “surrealista” i va insistir que el recurs no impedeix l’execució de l’ordre judicial.

Ahir també hi va haver novetats en el litigi per les pintures de la sala capitular del monestir, dipositades al Museu Nacional d’Art de Catalunya: la secretària judicial del jutjat d’instrucció número 2 d’Osca va fer públic un decret que fa perillar la celebració d’una nova vista oral, demanada pel MNAC i la Generalitat, amb els pèrits que van estudiar els murals perquè expliquin al jutge l’elevat risc de moure’ls.