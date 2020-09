La nova llei de memòria democràtica espanyola finançarà l'exhumació de fosses

L’octubre del 2007 es van aprovar les lleis de la memòria a Espanya i Catalunya. Tretze anys després, en què la llei aprovada pel govern de Zapatero ha viscut un llarg període d'hibernació per falta de pressupost, sobretot durant el govern del PP, s’ha presentat l'avantprojecte de la nova llei de memòria democràtica espanyola.

Aquesta llei arriba després que diferents organismes internacionals alertessin l'estat espanyol sobre els dèficits de la llei del 2007 a l'hora de fer front a les greus violacions de drets humans que es van cometre durant la Guerra Civil Espanyola. L'avantprojecte, que ha aprovat aquest dimarts el consell de ministres, vol acabar amb les fundacions que fan apologia del franquisme i evitar que rebin subvencions o ajudes públiques; i crear una Fiscalia de Memòria Democràtica i de Drets Humans. Per a les víctimes del franquisme la justícia espanyola ha estat sempre un mur infranquejable. S'han intentat moltes estratègies però mai s'ha aconseguit que ca p jutjat acceptés revisar ni una sola sentència franquista ni tampoc que s'investigués cap exjutge, expolicia o exministre espanyol (l’única excepció és el cas Ruano). La llista és llarga: des del 2015, ajuntaments de tot l'Estat han interposat 13 querelles per crims contra la humanitat i 36 víctimes de tortura i familiars d’assassinats pel règim de Franco han intentat portar davant d'un jutge els seus torturadors i botxins. Tots els casos han estat arxivats. Calvo ha explicat que l'objectiu d'aquesta fiscalia serà la de facilitar la investigació dels crims del franquisme.

Diners públics per trobar les víctimes

Una altra novetat és l'exhumació les víctimes del franquisme de les fosses comunes amb finançament públic. Algunes comunitats, durant els últims anys, ja han fet lleis de memòria pròpies que han permès exhumar fosses i recuperar els noms d'algunes víctimes però, fins ara, l'Estat mai havia atorgat fons públics a la recerca. De fet, la majoria d'exhumacions depenien d'entitats, associacions i familiars amb finançament privat.

L'avantprojecte també declara il·legals, nuls i sense cap efecte els consells de guerra i judicis que es van fer per motius polítics durant el franquisme. Aquest pas ja l'havia fet el Parlament català el 2017. A Catalunya 65.590 persones van ser sotmeses a consells de guerra. Algunes van passar molts anys a la presó, se les va marginar i estigmatitzar, i 3.358 van tenir un destí molt pitjor: van ser executades. També es farà un cens –encara no existeix a l'estat espanyol però sí que fa anys que es treballa a Catalunya– de les víctimes de la Guerra Civil i es crearà un banc d'ADN per poder identificar els enterrats a les fosses comunes. "És necessari fer un treball per trobar la veritat", ha dit la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo.

La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos s'extingirà

Es ressignifcarà el Valle de los Caídos, que passarà a ser un "cementiri civil dels dos bàndols", segons Calvo, i que dependrà de Patrimoni Nacional. Fins ara eren els monjos de l'abadia benedictina qui custodiaven i vetllaven el Valle de los Caídos. Calvo però ha anunciat que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada per Franco el 1957, ja no tindrà cap poder a Cuelgamuros: "S'extingirà automàticament perquè ja no té cap relació amb el nou objectiu".

La vicepresidenta del govern espanyol també ha destacat que la Guerra Civil i la dictadura passaran a formar part dels currículums dels estudiants de batxillerat i dels docents. "La democràcia espanyola no es podia permetre ni un dia més sense una llei com aquesta -ha dit Calvo-. Els nostres joves necessiten saber d'on venim".

La nova llei també planteja la retirada de títols nobiliaris que tenen a veure amb personatges que van tenir alguna relació amb el cop d'estat, la dictadura i la repressió. Seria el cas, per exemple, del ducat de Franco, que és un títol que va atorgar el 26 de novembre de 1975 pel rei emèrit i que va rebre la viuda del dictador, María del Carmen Franco i Polo. Des del maig del 2018 l'ostenta la neta del dictador, Carmen Martínez-Bordiu. Les condecoracions i medalles que encara tenen persones vinculades amb la dictadura seran retirades.