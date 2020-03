Marta Marín-Dòmine, Víctor Garcia Tur, Dolors Miquel i La Calòrica, premis Crítica Serra d'Or

El llibre Fugir era el més bell que teníem (Club Editor), de Marta Marín-Dòmine, ha estat guardonat aquest dimarts amb el premi Crítica Serra d'Or 2020 de novel·la. El poemari Ictiosaure (Edicions 62), de Dolors Miquel, ha rebut el premi de poesia, i Víctor Garcia Tur s'ha endut el de narrativa amb El país dels cecs (Proa). Els guardons també han reconegut Àlex Susanna amb el premi Crítica Serra d'Or de dietari per Paisatge amb figures (Proa) i Arnau Barios, que ha obtingut el premi de traducció per Eugeni Oneguin d'Aleksandr Puixkin (Club Editor).

En teatre, els premis Crítica Serra d'Or han distingit les obres Dinamarca, de Josep Lluís i Rodolf Sirera, i Stabat Mater, dirigida per Magda Puyo. Dinamarca s'ha endut el premi al text teatral català "per la visió crítica, crua i documentada" amb què culmina la trilogia Europa en guerra. Stabat Mater ha aconseguit el premi a l'espectacle teatral "per la dificultat d'adaptar el complex món dramatúrgic d'Antonio Tarantino, resolt amb mestratge per la direcció de Magda Puyo i la brillant interpretació de Montse Esteve". També s'ha reconegut la companyia La Calòrica per "mantenir-se fidel durant deu anys a una personalitat pròpia" i per la seva trajectòria artística "tan allunyada de les modes del moment com aplaudida i reconeguda per la crítica i el públic".

En l'apartat de Literatura infantil s'ha premiat Plous o fas sol? (Akiara Books), de Mireia Vidal i Anna Font. La trilogia La llum d'Artús, de Raimon Portell, ha aconseguit el premi de literatura juvenil, mentre que Jo i el món: una història infogràfica (Zahorí Books), de Mireia Trius i Joana Casals, ha estat reconeguda amb el premi de literatura juvenil de coneixements.

David Ballester i Manuel Vicente han guanyat el premi Crítica Serra d'Or 2020 de recerca (humanitats) per l'obra Corre, democràcia, corre. Manifestacions i repressió policial a la Catalunya de la Transició (1975-1980) (Editorial Base). 150 anys de taules periòdiques a la Universitat de Barcelona (UB), de Santiago Álvarez i Claudi Mans, ha obtingut el premi en l'àmbit d'altres ciències, i Language attitudes, national identity and migration in Catalonia: What the women have to say, de Mandie Iveson, ha rebut el premi de catalanística.

L'anunci dels premis s'ha avançat dos dies atès que l'acte d'entrega s'ha hagut de suspendre pel confinament de la població arran de la crisi sanitària del coronavirus. Publicacions de l'Abadia de Montserrat estudiarà com i quan es lliuraran els guardons una vegada es torni a la normalitat. Els premis Crítica Serra d'Or no tenen dotació econòmica. El guardó consisteix en una serreta d'or, de solapa, que representa la distinció que atorga la revista Serra d'Or.