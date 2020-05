El ministeri de Cultura avança 7,3 milions d'euros en ajudes a entitats i institucions

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts que es destinin 7,3 milions d'euros en ajudes a entitats i institucions culturals. Avança així aquest any una part important de les ajudes que el ministeri de cultura i esport els atorga anualment. Entre d'altres, el govern espanyol destinarà 68.740 euros a la Fundació Antoni Tàpies, 90.000 euros a la Fundació Joan Miró, 197.180 euros a la Fundació Palau de la Música Catalana, 46.870 euros a la Fundació Teatre Lliure i 125.000 euros al Festival de Cinema de Sitges.

També hi ha ajudes per a la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca (60.000 euros), el Festival de Cinema de Sant Sebastià (1,1 milions d'euros) i al circuit estatal de músiques populars Girando por Salas (714.820 euros), entre d'altres. La llista completa dels beneficiaris de les ajudes es pot consultar en aquest enllaç.

Aquestes ajudes estan dirigides a promoure i donar suport a la realització de determinades actuacions culturals executades per institucions, públiques o privades, no integrades en l'estructura del ministeri o per entitats d'altres administracions públiques, associacions o fundacions, que formen part del teixit institucional que permet l'extensió sobre el territori de la política cultural.