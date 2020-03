La música només sona a casa

Després d'una petita aturada, la indústria musical, gran o petita, s'ha posat a treballar perquè no faltin cançons i concerts als milers de cases confinades. Aquestes són algunes de les idees més destacades d'aquests dies.

Concerts en 'streaming' cada dia

Una de les primeres iniciatives nascudes del confinament han sigut els concerts i festivals en streaming. No fa ni una setmana que va començar el tancament general i ja s'han celebrat desenes de trobades telemàtiques entre músics i públic. Ha sigut gràcies a iniciatives com #YoMeQuedoEnCasa Festival, organitzat per Warner Music i que va comptar amb noms com Rozalén, Alfred García i Nil Moliner, o l' indie Cuarentena Fest, que té concerts d' El Petit de Cal Eril, Marcelo Criminal i Confeti de Odio, entre molts altres programats fins al 27 de març. Seguint aquests primers espectacles virtuals n'han nascut d'altres, com Mantita Fest, en què participa Suu entre una quarantena d'artistes fins al 21 de març, o la segona edició del #YoMeQuedoEnCasa, del 20 al 22 de març, amb noms com l'ex-Tequila Ariel Rot, Ramon Mirabet i Vanesa Martín.

Una juguesca que acaba a la dutxa

Joan Dausà, a qui la crisi del coronavirus l'ha sorprès preparant el quart disc, va llançar l'esquer aquest dilluns a Twitter: "Va, si aquest missatge arriba a 100 retuits, aquest dimecres al vespre faig concert des de casa. Si arriba als 200, en pijama. I a 500, a la dutxa". Com era d'esperar, sobretot veient que el músic té gairebé 20.000 seguidors a la xarxa de l'ocellet, al cap d'una hora ja tenia un miler de repiulades, el doble del mínim per acabar a l'aigua. El recital serà aquest dimecres al vespre al seu compte d'Instagram.

Va, si aquest missatge arriba a 100 retuits, aquest dimecres al vespre faig concert des de casa 🎤🏠. Si arriba als 200 en pijama 👘. I a 500 a la dutxa 😂🛀🏻. #quarantena #quedatacasa — Joan Dausà (@joandausa) March 16, 2020

Els segells regalen alternatives

Les discogràfiques del país tampoc s'han volgut quedar aturades mentre dura el confinament, per això segueixen treballant perquè la seva música s'amplifiqui en temps d'aïllament. L'històric segell barceloní Bcore, que aquest any arriba a les tres dècades sent un dels referents del punk, hardcore i indie estatal, ha obert tot el seu catàleg en descàrrega lliure a través de bandcamp. Entre les seves referències hi ha noms històrics com Standstill, The Unfinished Sympathy, Corn Flakes, Joan Colomo, The New Raemon i Maria Rodés. Per la seva banda, BankRobber, casa d'El Petit de Cal Eril, Mazoni i The Gramophone Allstars, entre d'altres, ha començat a publicar llistes a Spotify per fer més curta, i dolça, l'estada a casa. A més, han editat el nou EP de Ran Ran Ran, ideat i enregistrat durant el primer cap de setmana de tancament i que han penjat gratuïtament.

Pop a la pantalla

Ja fa anys que amb una cerca ràpida en plataformes com YouTube o Vimeo pots accedir a una gran base de concerts. Els millors festivals del món, com el Primavera Sound, s'ocupen de penjar algunes de les actuacions més destacades de cada edició, que deixa moments estel·lars d'alguns dels grups més populars del planeta. Ara que ens estarem una temporada a casa, el catàleg va augmentant, gràcies, per exemple, a la iniciativa de la Stroika, que oferirà alguns dels millors espectacles que s'han fet en aquesta sala manresana. Aquest dimecres a les 22 h es retransmetrà en streaming el concert que Lágrimas de Sangre van oferir durant la passada Fira Mediterrània, i els següents dies també passaran pel seu canal de YouTube Los de Marras i Xiula. A més, entre l'extens catàleg de vídeos del CCCB, també hi ha diverses actuacions musicals, com les del festival BCNmp7 o el Primera Persona, amb concerts íntegres de noms com Stephin Merrit de Magnetic Fields, Gerard Love de Teenage Fanclub i Julieta Venegas.

Clàssica i òpera a YouTube

Algunes de les institucions musicals del país no volen que aquest període d'aturada provocat pel brot de Covid-19 acabi amb la seva tasca de foment de la música. Pel que fa a l'OCM (Orquestra Simfònica Camera Musicae), no podran seguir fent concerts, però amb la iniciativa #ConfinamentOCM han seleccionat alguns dels seus millors concerts perquè "la música simfònica es coli a casa de tothom" en aquests dies difícils. Els vídeos s'aniran estrenant en diversos dies, començant aquest dimecres amb Els planetes de Gustav Holst i direcció de Tomàs Grau. Per la seva banda, El Gran Teatre del Liceu també regalarà música a la pantalla, amb una desena d'òperes i quatres espectacles familiars. Les actuacions, agrupades sota el hashtag #ElLiceuaCasa i entre les quals hi ha Macbeth de Verdi o I Capuleti e i Montecchi de Bellini, es podran veure de manera gratuïta en plataformes com My Opera Player, YouTube, TV3 a la Carta i Arte Concert.