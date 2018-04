Fer o no fer broma de tot, aquesta és la qüestió

‘Mala broma’ SALA MUNTANER 1 D’ABRIL

Es pot fer broma de qualsevol cosa, persona, col·lectiu? ¿O cal posar límits a l’humor quan pot ferir sensibilitats o resultar cruel? Aquest és el plantejament de la nova obra de Jordi Casanovas. Si proven de fer la pregunta a casa o en qualsevol reunió d’amics, coneguts o familiars, veuran que, inevitablement, es genera un interessant debat sobre la qüestió. Això els passa als tres protagonistes d’aquesta excel·lent comèdia negra hàbilment lligada a la realitat i fins i tot a l’actualitat. L’autor ratifica el seu talent per fer-nos riure parlant de temes seriosos en un teatre viu i desacomplexat.

L’Òscar és un gran bromista. El millor, segons el seu parer, i per a ell la broma no té límit: un fanàtic de les innocentades, un fonamentalista de la broma, d’aquells capaços de riure’s del mort i de qui el vetlla. Vaja, un gamberro. Tot el contrari del seu company d’universitat i humorista televisiu de referència, l’Ernest, afectat d’una crisi existencial provocada en bona part per l’autocensura i que buscarà consell i comprensió en el seu vell amic. L’Òscar està feliçment casat amb l’Anna, una metge dinàmica, proactiva i prou entregada a la feina per torturar durant quatre hores els pares d’un noi mort en accident de trànsit perquè donin els seus òrgans. Són personatges molt reals, propers i tan humans que fins i tot podríem dir que estan inspirats en perfils públics o privats, que es plantegen qüestions actuals i polèmiques sense abandonar mai el to lleuger i amb el punt d’exageració que escau al gènere.

Mala broma no pretén ser una obra de tesi sinó un joc magníficament filat que interroga sobre els límits de l’humor en una espiral sota la qual es tracten temes tan espinosos com la pederàstia, el terrorisme, el masclisme, la crisi dels diaris i l’amistat. Una comèdia -molt ben servida per Anna Sahun, Òscar Muñoz i Ernest Villegas- que ens fa riure tot i que en algun moment ens preguntem si és adequat i correcte fer-ho. No se la perdin.