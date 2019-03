El rock’n’roll prodigiós de Xarim Aresté muda la pell

Diu Xarim Aresté (Flix, 1983) que “la creativitat és com la sexualitat: emana, hi és, creix, té vida pròpia”. Ara com ara, la seva creativitat és desbordant, generosa de mena i molt gratificant, perquè així són les cançons d’ El nus i altres mons (U98 Music), el disc que presenta avui a La [2] de l’Apolo de Barcelona partir de les 21 h. Fins ara la carrera en solitari del guitarrista de Flix havia passat per diferents estadis. Al principi, encara connectat amb el llegat del grup Very Pomelo, jugava amb una possibilitat, la d’eixamplar el rock com el Bob Dylan dels anys 70.

En el camí es va descobrir un Xarim Aresté pletòric, el dels discos La rosada (2015) i Polinèsies (2017). Eren prodigis hereus de la màgia del Dioptria de Pau Riba, però el que no es podia preveure era que el millor encara havia d’arribar, que el Dioptria de Xarim Aresté és El nus i altres mons. “Sí, possiblement per a mi aquest és el més Dioptria de tots, en el sentit que el concepte el veig més ampli. Buscava la idea d’expandir-me sense sentir que em perdo pel mig”, explica. Expandir-se significa també deixar-se acaronar per l’autotune, l’electrònica i el free jazz, que conviuen amb arranjaments de corda i amb la bruixeria del guitarrista David Soler. “Tot suma. Quan vaig descobrir la bossa nova no em va treure el rock, ni el blues ni res. És absurd mantenir les barreres estètiques”, diu Aresté, que fuig dels clixés del rock precisament per fer “un disc de rock’n’roll que no fos retro”. I se’n surt fent rock com ho faria un conjunt de jazz, renunciant al control però sense sacrificar les cançons i convertint la guitarra en el fil conductor però no en el protagonista despòtic. “Fa temps que volia fer aquest disc, però no el sabia fer. M’ha costat sobretot per una qüestió de valentia -explica-. M’ha costat ser prou valent per renunciar al control. Tenir-ho tot controlat et dona confort, però al final t’acaba deprimint perquè la vida no és això. La vida és moviment, i era el moment de saltar al buit, de transformar-me i mudar la pell sense saber com seria”. Deixant “el 40% en mans de la inspiració divina ”, Xarim Aresté regala un disc de cançons d’amor, també en el sentit més ampli, totes amarades de l’alè poètic característic de les cançons que no cal entendre per entendre-les perfectament. “M’agrada cultivar la poesia, ja sigui cuinant o fent un passeig. La poesia és una actitud”, diu.

Ell mateix reconeix que El nus i altre mons no seria possible sense “la generositat” dels músics que l’acompanyen, còmplices necessaris com el teclista Ricard Sohn, el baixista Miquel Sospedra, el bateria Ermengol Mayol, els productors Santos & Fluren i col·laboradors de luxe com David Soler. “Som uns privilegiats de tenir el David aquí. És com una persona del segle XXIII, com un observador del llenguatge del futur. És una força de la naturalesa, pura música i generositat”, diu admirat Aresté.