El patrimoni català pot ser escenari d'un videojoc?

Fa deu anys, la tecnologia 3D ja va aterrar a Catalunya amb experiències com el mapping de Taüll, que mostra com es va anar pintant el fresc romànic dins la mateixa església romànica, o la reconstrucció de l’assentament ibèric d’Ullastret, que permet recórrer els carrers d’una ciutat de fa més de 2.200 anys. Es tractava sempre, segons explica l'Agència Catalana de Patrimoni, d’intervencions puntuals per resoldre necessitats concretes. No obstant això, l’abaratiment de la tecnologia ha fet que Patrimoni es llenci a l’escaneig de centenars de monuments i peces de col·leccions. Tot plegat estarà lliure de drets i, per tant, no només servirà perquè una capella o una pintura romànica es puguin veure del dret i del revés des de casa o en una aula, sinó perquè es puguin utilitzar com a escenari d'un videojoc o una pel·lícula d'animació o per a qualsevol activitat artística.

Cultura té previst escanejar des dels menhirs prehistòrics fins a les obres d’Antoni Tàpies, passant per vaixells enfonsats o els vestits de Margarida Xirgú. Tot plegat amb informació de les peces, com qui va dissenyar el vestuari de l’actriu catalana, o detalls per poder interpretar i contextualitzar un objecte de plom amb una escriptura ibèrica. Un dels altres avantatges és la proximitat. Això permet, per exemple, descobrir coses que a simple vista no es veuen, com tot el que amaga la llàntia del gladiador que hi ha al Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Una inversió de 385.000 euros

El projecte s'ha batejat amb el nom de Giravolt, i Cultura preveu una inversió de 385.000 euros fins al 2023. “L’objectiu no és només crear un gran corpus digital, sinó sobretot donar les eines perquè els museus i equipaments puguin desenvolupar els seus projectes”, diu Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural. Entre els monuments que hi ha previst posar a l'abast de tothom, a través del portal de Patrimoni, hi ha des del claustre de la Seu Vella de Lleida o el claustre de la canònica de Vilabertran fins a la Capella de Sant Jordi de la Generalitat, passant per peces com un titella del Museu de les Arts Escèniques o la motocicleta Villalbí del MNACTEC. S'hi podrà accedir des d'ordinadors, telèfons mòbils i també en realitat augmentada i virtual.

Repensar les exposicions

Segons Patrimoni, la primera fase (2020-2021) se centrarà en escanejar i publicar centenars de peces. En una segona fase (2022-2023), s'impulsarà i es donarà suport a les polítiques de 3D que hagin iniciat diferents institucions. En aquesta segona fase també s'impulsarà la formació en aquesta tècnica a les universitats. El Centre d'Arts Digitals de Barcelona IDEAL col·laborarà amb l'Agència Catalana de Patrimoni i la Universitat Politècnica de Catalunya en diferents programes: "L'objectiu és que els estudiants puguin crear noves narratives i exposicions amb continguts multimèdia. Volem repensar com expliquem el patrimoni al segle XXI", diu el director de l'IDEAL, Jordi Sellas.

El projecte de la conselleria de Cultura agafa com a referència altres experiències internacionals, com The Scottish Ten de l'Historic Environment Scotland, que el 2009 va escanejar deu grans monuments del món, declarats Patrimoni Mundial, i després va aplicar la mateixa tècnica a 300 monuments més. Altres grans museus del món també porten temps treballant amb 3D, com l’ Smithsonian Institution, que gestiona dinou museus americans, o una institució molt més modesta, el Museu Virtual de Malopolska (Cracòvia), que digitalitza les exposicions que es fan als museus de la regió, amb àudios d'especialistes, i s'ha convertit en un referent europeu.