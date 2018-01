El president del Madrid executat per Franco

Quan el Reial Madrid va celebrar el centenari, el club va editar un llibre sobre la història del club en què dedicava al període de la Guerra Civil menys espai que a alguns partits jugats més tard. El nom de directius que van ser claus per seguir fent funcionar l’entitat durant el conflicte ni hi apareixien, i per explicar com es va viure un període tan important aquell llibre es limitava a dir: “Poc després, la Guerra Civil va omplir de sang el país. La vida del club es va aturar. Alguns bons madridistes van guardar el tresor que representen la documentació i les relíquies del club. Mentrestant, en el seu camp de joc se celebren partits de futbol i festivals gimnàstics, gairebé diàriament, organitzats per les forces militars”. Poca cosa més, i cap línia sobre Antonio Ortega, militar que va ser president blanc durant bona part de la Guerra Civil.

Recuperar la figura d’Ortega és, precisament, la voluntat del reportatge central de la revista Sàpiens, que arriba aquest cap de setmana als carrers amb una investigació que descobreix que aquest militar va ser assassinat al garrot vil per Franco: fins fa poc es desconeixia si Ortega havia fugit a l’exili o no. El periodista i productor televisiu Frederic Porta i l’historiador Ramon Usall, especialitzat en temàtiques esportives, han seguit la pista d’Ortega, que encara avui no apareix citat a la galeria de presidents de la pàgina web del Madrid. El reportatge, que destaca que el Madrid no ha fet res per recuperar aquesta figura, posa llum sobre Ortega fent pública la documentació que demostra que el 15 de juliol del 1939, després d’un judici sumaríssim, va ser assassinat pel franquisme. Aquest fet estableix un paral·lelisme amb un altre president d’un club esportiu executat pel franquisme, el blaugrana Josep Suñol i Garriga, polític d’ERC assassinat sense judici.

Antonio Ortega Gutiérrez, coronel de l’exèrcit republicà, també va ser director general de seguretat amb el govern de Negrín i president del Reial Madrid abans de ser executat l’estiu del 1939 al castell alacantí de Santa Bàrbara. Nascut el 1888 a la localitat de Rabé de las Calzadas (Burgos), Ortega va ser un defensor, com el blaugrana Joan Gamper uns anys abans, d’un esport que no fos professional, allunyat dels diners, i afirmava que no es faria “negoci amb els fitxatges” per defensar la puresa de l’esport.

Ortega va liderar la defensa de Madrid a la zona universitària durant la guerra, i ho va compaginar amb la presidència d’un Madrid per al qual somiava construir el millor estadi d’Espanya. Les seves filles van fer el servei d’honor en més d’un partit d’aquell Madrid. Ortega ja havia provocat forts debats al Madrid anterior de la guerra quan va liderar un moviment que pretenia abolir la tauromàquia.

15 anys de ‘Sàpiens’

Sàpiens estrena disseny coincidint amb el seu quinzè aniversari. “Pretenem anar més enllà, amb un producte més interdisciplinari i modern, tot i que la història seguirà sent l’excusa i l’essència”, diu la seva directora, Clàudia Pujol. Sàpiens, després de quinze anys al carrer, a més d’apostar per un disseny renovat, incorpora nous dissenyadors i firmes, com Albert Sánchez Piñol, Genís Sinca i Carme Roca.