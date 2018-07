El ‘reggaeton’ inunda el Fòrum

“Quina calor! Quina calor!” Era l’expressió que més es podia sentir entre les llargues cues que es formaven per accedir a les barres i entre els que es barallaven per reomplir ampolles d’aigua. Les altes temperatures del dia ahir a la ciutat de Barcelona van ser tan protagonistes del Reggaeton Beach Festival com la música urbana, l’ electro latino i el reggaeton. Tot valia per superar la calor. Aigua ruixada, milers de vanos en constant moviment, poca roba, xancletes, roba de bany. Cossos lluents, pell adornada amb purpurina i tatuatges temporals. Bon ambient, ganes de festa i moltes ganes de ball.

Fins a 20.000 persones (segons dades de l’organització) es van aplegar al Parc del Fòrum en la segona edició del certamen de músiques urbanes llatines que va penjar el cartell d’entrades exhaurides. I ho va fer en un format que gairebé no permetia la pausa. A banda de les actuacions als dos escenaris, un potent sound system amenitzava la zona de paradetes de menjar i de begudes. Grups de noies aprofitaven el so envoltant per practicar de manera espontània el perreo. Tenien la pell rogenca. Els banys de sol, implacable, havien passat factura en un festival que havia obert les portes a les 12 del migdia i que va acollir, entre altres artistes, Karol G, Nene Amenazzy, Piso 21, Daddy Yankee, Bad Bunny i Juan Magán.

Com una discoteca gegantina

“Quines ganes de tornar a la meva terra després de tant de temps”. El badaloní Juan Magán, una de les estrelles més internacionals de l’ electro latino, expressava així la seva alegria per punxar i cantar en un festival de casa. El DJ i productor, que va actuar en el tram final del festival, va enllaçar un set farcit d’èxits - Déjate llevar, Ella no sigue modas, Bailando por ahí, La isla del amor …- en què no va parar d’animar la concurrència i d’abaixar la música per deixar que el públic cantés mentre el sol es ponia.

Cap a les 8 del vespre, ja sense la dictadura del sol, Daddy Yankee va sortir com una piconadora amb una descàrrega que combinava electrònica, hip-hop llatí, reggaeton i salsa. Acompanyat per un grup de ballarins, el cantant porto-riqueny no es va guardar cap hit : Lo que pasó, pasó, La despedida, Azukita, Vaivén... Amb Lovumba i Gasolina va fer trontollar les tribunes VIP, va activar milers de mòbils i va posar a prova moltes cordes vocals i molts malucs.

Els telèfons van seguir a ple rendiment amb Bad Bunny, que amb el seu característic “yeah yeah yeah ” arrossegat va tancar el Reggaeton Beach Festival amb peces com Si tu novio te deja sola, Sensualidad o Mayores. Trap llatí per tancar 10 hores de festival que van deixar molts cossos amb cruiximents.