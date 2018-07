El repartiment de 'Guardians de la galàxia' en ple reclama que torni James Gunn

Rebel·lió a Disney. Els intèrprets de 'Guardians de la galàxia' han plantat cara a la companyia i han signat una carta de suport a James Gunn, el director de les dues primeres parts de la franquícia, acomiadat per Disney fa 10 dies quan van començar a circular per la xarxa uns tuits amb acudits d'humor negre sobre pederàstia que Gunn havia publicat el 2008 i el 2009.

Els actors i actrius demanen a Disney que faci marxa enrere i contracti el director, que estava acabant el guió de 'Guardians de la Galàxia Vol. III' per estrenar-la l'any que ve. "Donem tot el suport a James Gunn –diu la carta– [...] No som aquí per defensar les bromes que va fer molts anys enrere sinó per compartir l'experiència de rodar amb ell 'Guardians de la Galàxia Vol. I i II'. El caràcter que ha mostrat en el moment del seu acomiadament és coherent amb el que ens ha ofert cada dia al rodatge, i les seves disculpes, ara i fa uns anys quan ja es va enfrontar a aquest tema, creiem que li surten del cor, un cor que tots hem après a estimar i confiar-hi. Quan ens va reclutar per ajudar-lo a explicar aquesta història de marginats que troben la redempció ens va canviar la vida. I creiem que el tema de la redempció no ha sigut mai tan important com ara".

"Tots nosaltres esperem tornar a treballar amb el James. La seva història no s'ha acabat, ni de bon tros", afegeix la carta, que firmen Chris Pratt (Starlord), Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Groot), Zoe Saldanha (Gamora), Dave Bautista (Drax), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula) i Pom Klementieff (Mantis). Alguns intèrprets com Bautista ja s'havien manifestat de manera clara i contundent en favor de Gunn, mentre que d'altres com Pratt i Saldanha havien publicat missatges més ambigus. El gest col·lectiu dels intèrprets passen la pilota a Disney, que de moment no ha anunciat canvis en el calendari d'estrenes ni el fitxatge d'un nou director.