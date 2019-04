La setmana de penitència s’avança a Twitter

Segons marca la tradició catòlica, la Pasqua és l’època de l’any per fer penitència, però aquesta primavera els perdons a internet han esclatat com les flors al camp. La col·lecció de polèmiques resoltes amb un tuit més o menys afortunat de l’última setmana es tanca amb el fil de l’humorista David Broncano sobre el cas Ortega Lara, però no ha estat l’únic.

Susanna Griso va haver d’acotar el cap a Twitter després d’una desafortunada pregunta a Espejo público feta a Ángel Hernández, l’home que ha ajudat a morir la seva dona, malalta terminal d’esclerosi múltiple. La periodista va preguntar a Hernández si havia escollit just aquest moment per incidir en plena campanya electoral. Griso va rebre de valent a les xarxes i va acabar demanant disculpes per la manera com havia formulat la pregunta, tot i mantenir que “era pertinent”. L’altre perdó mediàtic també va arribar després de rebre centenars de crítiques a internet. Tot va començar quan la periodista d’esports de La Sexta María Martínez va vincular els insults al jugador periquito Adrià Pedrosa per demanar la samarreta a Messi amb l’aparició de Gerard Piqué a La resistencia. En el seu cas, les disculpes van ser sense fissures: “No vam estar encertats”, va escriure.

Però la gran penitència de la setmana és la de Broncano. La narració dels fets és la següent: el còmic Iggy Rubin fa un monòleg a La resistencia en què inclou un acudit sobre Ortega Lara i el seu segrest per part d’ETA als anys noranta, Movistar+ en retira el vídeo poc després, El Terrat -productora responsable del programa- demana perdó a qui s’hagi sentit ofès, els mitjans afins a la dreta clamen al cel i els còmics, majoritàriament, defensen Iggy, entre ells Ignatius Farray. Només faltava que David Broncano s’hi pronunciés. I ell, que fa poc havia declarat “Que us follin” a tots els que es puguin sentir ofesos pels seus acudits, va acabar obrint un fil de Twitter justificant la decisió de l’empresa. Ahir deia blanc i avui diu negre. Al final sembla que la millor cosa que pots fer quan t’ataquen, sigui Setmana Santa o no, és escriure un tuit de disculpa i tal dia farà un any.