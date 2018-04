La “tragèdia grega” dels germans Dalí

De jove, durant les seves estades a Cadaqués, Ventura Pons (Barcelona, 1945) va conèixer Salvador Dalí, Gala i el seu entorn. Té “històries sucoses” sobre aquells dies que potser donarien per fer una pel·lícula. Però a Miss Dalí, que s’estrena divendres, el director dirigeix la mirada cap a una “senyora molt maca que veia passejar de lluny” però a qui no va arribar a tractar: Anna Maria Dalí, la germana petita de Dalí, molt unida al pintor fins que l’arribada de Gala va trencar la relació. “És com una tragèdia grega -resumeix el director-. Dos germans que s’estimen i viuen al mateix poble però que per culpa d’una tercera persona no es parlen durant 40 anys”.

Miss Dalí s’endinsa en els remolins emocionals de la família Dalí a través dels records d’una Anna Maria ja gran interpretada per la veterana actriu gal·lesa Sian Philips. En flashbacks rodats en blanc i negre, Pons relata l’afectuosa intimitat entre els dos germans (Eulàlia Ballart i Joan Carreras) i les tenses relacions amb el seu pare, un notari orgullós i autoritari que interpreta un Josep Maria Pou sense barba. “Feia tretze anys que no me l’afaitava -riu l’actor-. Per a mi ha sigut un repte interpretar un personatge que realment va existir, però em va ajudar parlar amb un senyor de Figueres que l’havia conegut. També el retrat que Dalí va fer al seu pare, que sembla un emperador romà de qui emana tota l’autoritat”.

La història de Dalí i la seva germana permet, segons el director de Miss Dalí, contemplar “la història del segle XX” i les seves guerres. També captura el Cadaqués mític que freqüentaven amics de Dalí com Federico García Lorca i Luis Buñuel. Una arcàdia feliç interrompuda amb l’aparició en escena d’una Gala tan tèrbola com fascinant. Però sobretot investiga la figura d’Anna Maria Dalí, sempre eclipsada pel germà. “Se n’ha parlat molt, de Dalí, però no de la seva germana -apunta Pons-. El seu món el coneixia molt, però m’he documentat. A l’hora d’escriure un guió no s’ha de fer cas de les xafarderies, sinó de llibres com els que van dedicar a Dalí Ian Gibson i Amanda Lear”.

Per retratar aquesta “família d’atramuntanats”, Pons ha rodat en alguns dels escenaris on van viure els personatges, com ara el pis familiar de Figueres. El paisatge de Cadaqués també té el seu protagonisme en una pel·lícula que al llarg del metratge reflecteix les convulsions d’un Dalí “que va trair tothom, la seva família, Picasso, Buñuel i Lorca”, però sobretot el món interior d’Anna Maria Dalí. “Jo em pensava que seria diferent, però he descobert que era tan tossuda com el pare i el germà”, apunta Ballart.

Film o sèrie de televisió?

Miss Dalí ja s’ha projectat a Londres i Xangai en sessions especials i va tenir la seva premiere oficial al Festival de Guadalajara, que va homenatjar Ventura Pons per la seva carrera. Joan Pera, Vicky Peña i Sergi Vallès i el debutant José Carmona també formen part del repartiment d’un film en què conviuen el català, el castellà, el francès i l’anglès que parla l’Anna Maria madura interpretada per Philips. El director volia una actriu britànica perquè “el personatge havia de parlar un anglès perfecte” en les converses amb la seva amiga Maggie (Claire Brown), que són el fil conductor d’una història que l’ambició narrativa de Pons empeny fins a prop de tres hores. Ell no descarta, amb tot, convertir-la en sèrie de quatre episodis per passar-la per televisió, una opció que li permetria recuperar mitja hora d’escenes eliminades del muntatge.