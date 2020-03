Angela, al videoclip d''Una de cada de tres': "He estat a l'infern i he tornat"

Una de cada tres és la carta de presentació al món d' Angela , un nou grup autodefinit com de " trap social" i que suposa el debut del projecte musical de Valèria Aznar i Fèlix Colomer. Parella professional i sentimental, el duet s'estrena amb una cançó que denuncia la violació que va patir Aznar, que en la lletra reconeix obertament els fets: "He estat a l'infern i he tornat", canta.



La cançó, que és una crida a la sororitat i la denúncia, s'ha publicat aquest dimecres a YouTube i és l'inici de carrera d'un grup que pretén tractar temes com la violència policial, el racisme o l'avortament, entre d'altres.