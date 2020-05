Mapa interactiu: Les 5.704 terrasses autoritzades que poden obrir quan Barcelona passi a la fase 1

[ Si utilitzes una aplicació mòbil, fes clic aquí per veure aquest mapa interactiu]

A la ciutat de Barcelona hi ha 5.704 terrasses autoritzades que poden obrir quan la ciutat passi a la fase 1 del desconfinament. En cas d'acceptar-se la petició de la Generalitat, el dilluns 25 maig.

El grup més nombrós, amb 2.210 terrasses, tenen entre 8 i 15 cadires en circumstàncies normals, 1.876 terrasses tenen entre 16 i 31 cadires i 777 terrasses tenen 32 cadires o més. En aquests casos, la gran majoria tenen 4 cadires per taula.

També hi ha 730 terrasses que tenen entre 4 i 7 cadires en circumstàncies normals, i 111 terrasses amb menys de 4 cadires. En aquests casos, en gran part, amb només 2 cadires per taula.

Més terrasses a l’Eixample, més grans a Ciutat Vella

Com es pot veure al mapa interactiu, la distribució geogràfica és irregular, amb molta més densitat i regularitat a l’Eixample, que concentra 1.959 terrasses. El segueixen Sant Martí, amb 921, i Ciutat Vella, amb 504.

Les característiques d’aquestes terrasses varien molt substancialment. Mentre que a l’Eixample més de la meitat tenen entre 8 i 15 cadires, a Ciutat Vella tres de cada quatre tenen 16 cadires o més.

Guanyar espai sobre la calçada per no perdre aforament

El govern espanyol permet que les terrasses obrin amb una reducció del 50% de l’aforament en la fase 1 del desconfinament, però Barcelona ha anunciat que permetrà que ocupin més espai per garantir la distància mínima entre clients sense perdre aforament. A més, els locals que no tenien terrassa en podran demanar.

L'espai es guanyarà sobre la calçada, en carrils d'aparcament o de circulació, per no perjudicar els vianants, sempre que sigui possible. De moment, el govern municipal no ha donat detalls de com se solucionarà cada cas i ha explicat que està analitzant cada situació.