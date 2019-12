El teu cotxe podrà circular per Barcelona a partir de l'1 de gener del 2020?

A partir de l'1 de gener del 2020, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs –l'anomenada zona de baixes emissions– impediran l'entrada als vehicles més contaminants de dilluns a divendres. Per poder-ho fer, la direcció general de Trànsit (DGT) ha classificat el parc de vehicles en funció del seu potencial contaminant. A grans trets, els que no podran circular són els vehicles de benzina anteriors a l'any 2000 i els dièsel previs al 2006.

Els propietaris dels vehicles haurien d'haver rebut l’etiqueta identificativa corresponent de color blau, verd o groc. Enganxar l'etiqueta al vehicle serà recomanable però no obligatori, perquè la comprovació es farà a través de lectors de matrícules. Si vols saber si el teu cotxe podrà circular a partir de l'1 de gener, comprova-ho aquí.

Tot el que has de saber del veto als cotxes i les motos contaminants a Barcelona

Les 5 classificacions ambientals

Zero emissions (etiqueta blava)

Vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila combustible.

ECO (etiqueta verda i blava)

Vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas natural liquat de petroli (GLP).

C (etiqueta verda)

Turismes i furgonetes lleugeres matriculades a partir del gener del 2006 i dièsel a partir del 2014. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir del 2014. Els de gasolina han de complir la norma Euro 4,5 i 6, i en dièsel, l’Euro 6.

B (etiqueta groga)

Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir del gener del 2000 i de dièsel a partir del gener del 2006. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies tant de gasolina com de dièsel matriculats a partir del 2005.

Sense distintiu: vehicle contaminant

Tots els vehicles que no compleixen els requisits ambientals no rebran cap etiqueta de la DGT i no podran accedir a la zona de baixes emissions de dilluns a divendres.

Interactiu creat inicialment per Isaac Salvatierra