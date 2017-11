ARC llança un fons de 50 M€ per a la promoció de pisos

ARC Homes ha posat en marxa un nou fons amb què espera fer una inversió d’aproximadament 50 milions d’euros per a la promoció immobiliària en el primer i segon cinturons de Barcelona. La companyia ja té el primer projecte en marxa, una promoció de 47 habitatges a Cornellà, al costat del parc de Can Mercader. Per fer-ho ha tancat la compra de 4.800 metres quadrats de sostre edificable. Es tracta d’una promoció que constarà de quatre habitatges de dues habitacions i 69 metres quadrats, 31 habitatges de tres habitacions i 90 metres quadrats, i una dotzena de pisos de quatre habitacions i 126 metres quadrats.

Segons ha informat la companyia, el projecte el desenvoluparà el despatx d’arquitectes Borrell Jover, i està previst que les obres comencin el primer trimestre del 2018 per poder fer el lliurament dels pisos el quart trimestre del 2019. Els pisos, tots amb terrassa amb vistes al parc de Can Mercader, tindran uns preus que oscil·laran entre els 260.000 i els 450.000 euros. La promoció és el primer projecte d’aquest nou fons amb què la companyia que dirigeix Lane Auten espera invertir uns 50 milions d’euros els pròxims dos o tres anys. Auten, soci i fundador d’ARC Properties, la matriu d’ARC Homes, explica que està cercant sòl per comprar en poblacions del primer i segon cinturons de Barcelona, en localitats del Baix Llobregat i en d’altres com Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Sitges per fer els nous desenvolupaments.

Canvi d’estratègia

ARC ja va posar en marxa un primer fons, que va invertir 36 milions d’euros en promocions de luxe a Barcelona, en barris com el Gòtic i l’Eixample. Alguns d’aquests projectes, encara en marxa, han tingut una bona acollida del mercat, sobretot de compradors internacionals.

Però amb aquest segon fons la companyia vol construir habitatges d’ús de primera residència per a compradors locals. “Les promocions aniran dirigides al client local que busca una primera residència a preus assequibles però amb qualitat alta”, explica la companyia. ARC, fundada per Lane Auten, que va ser soci i director general del grup immobiliari Waypoint, té en marxa actualment tres promocions a Barcelona, totes de rehabilitació d’edificis antics.