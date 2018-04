Abad i Sánchez Llibre s’erigeixen en rivals pel control de Foment

A mesura que s’acosten les eleccions a la presidència de Foment del Treball -que s’han de celebrar a finals d’any- els noms d’Antoni Abad i Josep Sánchez Llibre han emergit com els principals candidats a batallar per aconseguir el càrrec. Aquests dos noms s’han quedat sols després que altres persones que figuraven a les travesses com a relleu de Joaquim Gay de Montellà hi hagin renunciat. Un dels principals candidats, Joan Castells (vicepresident de Foment i president de Fiatc), ha optat per no presentar-se, segons ha pogut saber l’ARA. L’altre vicepresident de la patronal, Ramon Adell, tampoc té cap intenció de fer-ho, tot i que el seu nom havia sonat en el passat com a possible candidat.

Sánchez Llibre ha guanyat punts en les últimes setmanes com a candidat de perfil continuista a l’actual comitè executiu de Foment. Ha sigut polític d’Unió durant tres dècades, però prové de família empresarial (és vicepresident del grup de conserves Dani) i des de fa un any i mig és el responsable de relacions institucionals de la CEOE amb les cambres parlamentàries espanyoles, des d’on exerceix com a lobista. Qualificat com a afí a Joan Rosell, que el va fitxar a la CEOE, és vist com a garantia d’una línia continuista a la patronal catalana. A més, Rosell deixarà la patronal espanyola en les pròximes eleccions -que es faran poc després de les de Foment-, i això pot complicar el futur de Sánchez Llibre a l’entitat madrilenya. De fet, hi ha qui interpreta el seu pas per la CEOE com una passarel·la premeditada cap a l’organització catalana.

Relacions refredades

Fonts de la junta de Foment expliquen, però, que la seva candidatura, que ha sonat amb força en les últimes setmanes, es pot haver refredat recentment per desavinences amb Gay de Montellà. Una d’aquestes diferències, apunten les esmentades fonts, podria ser el seu desig d’ocupar una presidència professionalitzada i retribuïda, que trencaria amb la tradició de l’organització de Via Laietana.

Antoni Abad ja fa temps que va anunciar que es presentaria a les eleccions. A hores d’ara és el màxim responsable de la Cecot, entitat suspesa com a membre de Foment perquè el comitè executiu de la gran patronal va considerar que la institució que lidera Abad s’havia extralimitat de les seves funcions. Les disputes entre Abad i Gay de Montellà han sigut reiterades en els últims anys, i les seves diferències han sigut evidents, tant en qüestions empresarials com polítiques. En aquest últim àmbit, Abad s’ha mostrat pròxim al sobiranisme mentre que Gay de Montellà ha sigut desacomplexadament pròxim als partits que defensaven el 155, tot i que també ha defensat el pacte fiscal.

La pugna entre Antoni Abad i Josep Sánchez Llibre podria convertir-se en una reedició de les eleccions del 2010 -les úniques que s’han disputat a Foment en tota la seva història-. Aquell any, Joaquim Boixareu (d’Irestal i Femcat) va posar en dubte l’hegemonia de Joan Rosell, però al final aquest últim va treure el doble de vots. En aquella ocasió, Abad es va esborrar a poques setmanes de la contesa, quan donava suport a Boixareu. Aquell referent, i les dificultats de crear una candidatura amb opcions de competir amb l’ statu quo, fan sospitar alguns empresaris que Abad torni a fer marxa enrere.

Però encara hi pot haver més sorpreses. “Fins als últims tres mesos no es coneixeran els noms dels tapats ”, afirma una de les fonts consultades. Gay de Montellà vol reduir a la mínima expressió el soroll de les eleccions, per la qual cosa no preveu activar-les fins després de les vacances d’estiu. És un missatge que ha repetit en les últimes setmanes i que ahir va repetir en el marc de la junta directiva de l’entitat.

La retirada de Castells

A Joan Castells, actual president de Fiatc, no li desagradava la idea de convertir-se en el nou president de Foment, per a la qual té un discurs modernitzador. Però fonts del seu cercle de confiança asseguren que no s’ha postulat per al càrrec i que, a hores d’ara, no ho farà.

Altres fonts assenyalen que en els últims temps també s’ha distanciat de Gay de Montellà. El motiu: el projecte de l’actual president de crear una nova fundació de Foment. Ahir la junta, precisament, va aprovar l’inici d’aquesta nova fundació (vegeu article adjunt), tot i que ningú ha explicat exactament per què ha de servir ni qui la presidirà.

La patronal activa el procediment per crear una qüestionada fundació

La junta de Foment va aprovar ahir iniciar la constitució d’una fundació que dependrà de la patronal. El projecte, pensat per Joaquim Gay de Montellà, ha generat discrepàncies internes, perquè no es veu clar de què serveix aquesta nova entitat, que s’encarregarà de les relacions que Foment del Treball manté amb altres fundacions i entitats sense ànim de lucre. El patronat de la nova fundació estarà integrat per exmembres de la junta de la patronal, i la presidència no podrà recaure sobre presidents en actiu, com Gay de Montellà. Almenys fins que abandoni el càrrec, a finals d’any. Una especulació, de fet, és que aquesta fundació podria ser liderada per Gay de Montellà quan deixi de presidir la patronal, però l’organització empresarial no va voler fer cap valoració sobre aquest tema.

La junta també va acordar que a partir del pròxim mandat es promogui la participació “efectiva i més nombrosa” de les dones en els seus òrgans de govern. La junta commina la nova presidència a escollir dones per als 10 nomenaments de vocals d’aquest òrgan, sobre els quals té potestat el president, així com tres membres del comitè executiu, en cas que les dones estiguin infrarepresentades després de les eleccions. Actualment, dels 35 membres del comitè executiu, només 7 són dones (un 20%). Pel que fa als 85 membres de la junta directiva, 12 són dones (un 14%).