Abastament alimentari garantit amb el gran dubte de la collita de la fruita

“Si alguna part del sud d’Europa no ha de patir per l’abastament alimentari és Catalunya”, diu amb rotunditat Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat. “En una situació d’aïllament total podríem aguantar uns quants mesos”, afegeix. Però també reconeix que quan a l’inici del confinament es van començar a formar cues als establiments d’alimentació i els lineals quedaven buits va patir per si es produïa un trencament d’estocs. No va ser així i el sistema va aguantar.

El director general de Mercabarna, Josep Tejedo, assegura que no cal patir per la falta d’aliments, però sí que explica que s’han produït canvis. Per exemple, és difícil trobar peix de platja, perquè moltes confraries han decidit no sortir durant el confinament i algunes llotges han tancat. També creu que en un futur “hi pot haver problemes amb algun tipus de fruita”, tot i que creu que es poden trobar solucions.

Catalunya té una balança comercial positiva del sector alimentari, amb sectors molt exportadors, especialment la carn, però també la brioixeria, les fruites i hortalisses, els olis i els vins i caves. L’any passat el sector va superar per primer cop els 10.000 milions d’euros d’exportacions. Però hi ha subsectors en què Catalunya importa més que exporta, com els ous i lactis, cafès, sucre, cacau i alguns cereals. El fet de mantenir obertes les fronteres al trànsit de mercaderies ha fet que no falti de res. Però les fronteres estan tancades al trànsit de persones, i això sí que posa en perill la pròxima collita, sobretot de la fruita i, si la situació s’allarga, de la verema.

Catalunya necessita més de 30.000 temporers per a la collita, que comença d’aquí pocs dies i s’allarga durant tot l’estiu. Uns temporers que en un 70% venen cada any de fora, bàsicament del Marroc, Mauritània, Romania i fins i tot Colòmbia. Aquest any no es compta amb ells, i les restriccions a la mobilitat i les mesures de protecció posen en perill la collita. El ministeri d’Agricultura ha arbitrat algunes solucions, com permetre compatibilitzar les prestacions d’atur amb l’activitat agrària, exceptuant les que formin part d’un ERTO pel covid-19. També estableix la pròrroga d’autoritzacions de treball per a persones immigrants fins al 30 de juny del 2020, i s’hi podran acollir joves migrants de 18 a 21 anys que estiguin en situació regular encara que no tinguin permís de treball. Però estableix que ha de ser personal de proximitat i es nega a establir corredors sanitaris perquè puguin venir temporers d’altres llocs d’Espanya.

Falta de temporers

“No n’hi ha prou”, explica Jaume Pedrós, responsable de temporers del sindicat agrari Unió de Pagesos. De moment s’hi han interessat gairebé 8.000 persones -una quantitat que queda lluny dels 30.000-, però la majoria són de Barcelona. Això vol dir fer trasllats i buscar allotjaments assequibles. Pedrós demana al ministeri un protocol sobre com s’haurà d’actuar. Les mesures d’higiene dificulten l’allotjament dels temporers i el seu trasllat fins al camp. A més, explica, “són gent sense experiència en la collita de la fruita”.

“Si tenim un problema de treballadors serà una campanya complicada”, admet Carmel Mòdol, que posa l’èmfasi en els problemes en el sector de la fruita des que es va posar en marxa el veto rus. “Des del 2014 que no hi ha hagut una campanya bona”, diu, i aquesta, que semblava que aniria bé, es troba amb el problema dels temporers. Segons com es resolgui això, el director general avisa que el sector “pot repuntar o entrar a l’UCI”. De moment, ja adverteix que les solucions aprovades pel ministeri d’Agricultura no són suficients: “El que han aprovat no és la solució”.

Caiguda de vendes

El confinament ha provocat una caiguda de vendes important d’alguns productes. La causa és el tancament de bars, restaurants i hotels. Ho pateixen especialment les empreses especialitzades en servir el canal horeca (hostaleria i restauració), que en gran part ha tancat i s’han hagut de fer ERTOs, explica Tejedo. Però el director general de Mercabarna explica que, amb mesures de seguretat, els diferents mercats del centre continuen treballant. Això sí, en el mercat de la fruita les vendes han baixat al voltant del 12%, i en el de la verdura el descens ha rondat el 20%. En el cas de la carn, les vendes de pollastre i porc es mantenen, però s’han desplomat les de vaca, cabra i ovella.

La caiguda obeeix al fet que són unes carns que es consumeixen bàsicament en la restauració, un sector que depèn en bona mesura del turisme i que tot fa pensar que trigarà més a recuperar-se. “La recuperació dels restaurants provocarà un calvari important als productors i venedors d’aquests productes”, explica Tejedo. Tant els productors com la Generalitat ja han demanat solucions al ministeri, que passarien pel pagament per animal sacrificat i la possibilitat de congelar aquesta carn. Però el ministeri encara ho estudia.

“Les vendes de boví han caigut un 50% i les d’oví i cabrum entre el 70% i el 80%”, explica José Fríguls, president de l’Associació Industrial Càrnica (Anafric). A més, indica, les exportacions s’estan alentint. “Hem demanat al ministeri i a la Comissió Europea, a través de la patronal UECBV (European Livestock and Meat Trades Union), l’ajut a l’emmagatzematge privat i que s’agilitzin les obertures d’alguns dels mercats pendents”, indica. Uns mercats com els de l’Aràbia Saudita i la Xina. “Aquest últim seria un bon moment per poder-lo aconseguir, cosa que donaria un petit respir al sector”, explica. Molts pagesos del sector ja han decidit obrir botigues online per vendre la carn d’oví i cabrum directament als consumidors i treure bestiar de les explotacions.

No hi ha falta de subministrament de verdures i hortalisses. La venda d’aquests productes, però, s’ha desplomat a Mercabarna pel tancament de bars, restaurants i hotels, segons explica el director general del mercat d’abastament barceloní, Josep Tejedo. Les empreses especialitzades que hi ha al recinte, que en gran part només treballen per a la restauració, han hagut de fer ERTOs i esperen que la situació es normalitzi.

La cirera enceta la temporada de la collita de la fruita d’aquí només uns dies, en una campanya que s’allargarà tot l’estiu. El problema és la falta de temporers per fer la collita. El sector està preocupat per la falta de mà d’obra a les explotacions i també a les centrals. El govern espanyol es nega a obrir corredors sanitaris perquè arribin temporers d’altres comunitats, i el sector i el Govern qualifiquen d’insuficients les mesures que fins ara ha adoptat el ministeri.

Carn, peix i lactis no faltaran malgrat problemes puntuals

Guardar la distància de seguretat en una barca és bastant difícil. Per això, alguns pescadors de la costa han deixat de sortir, algunes confraries s’han aturat i algunes llotges han tancat. Això ha provocat que sigui més difícil trobar peix de platja. Però el gènere que procedeix d’altres caladors arriba amb normalitat. El mercat del peix, però, també nota el tancament de bars i restaurants, ja que és un producte que es consumeix més fora de casa, explica el director de Mercabarna.

El consum de porc i pollastre es manté sense problemes, però les carns més nobles -vaca, cabra i ovella- han perdut moltes vendes, perquè depenen molt de la restauració. Les exportacions s’han alentit i les explotacions veuen com els vedells i els cabrits es fan grans sense anar a l’escorxador. Per això els productors demanen cobrar per animal sacrificat i poder emmagatzemar en fred la carn per evitar una sobreproducció i una forta caiguda de preus.

Els productes lactis i la llet es venen amb normalitat, i en cap moment hi ha hagut escassetat en els lineals dels supermercats i de les botigues d’alimentació. El problema és la llet d’ovella i cabra. Els productors de formatges del sector, bàsicament obradors artesans dels Pirineus, tenen les seves caves plenes i ja no poden fer més formatges, i els grangers ara ja no saben què fer amb la llet, que han de continuar recollint cada dia.