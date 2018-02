Abertis guanya un 13 % més, fins als 897 milions

El grup d'infraestructures Abertis va guanyar 897 milions d'euros el 2017, un 13% més que l'any anterior, i va obtenir uns ingressos que, per primera vegada en la història, van superar els 5.000 milions d'euros, un 13% més també, segons ha informat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Abertis va registrar augments de tràfic en els seus principals mercats; concretament, a Espanya l'increment va ser del 3,9% durant l'any passat.

El grup ha fet públics avui els seus resultats en plena batalla d'opes entre Atlantia i ACS pel control de la concessionària d'autopistes i després dels canvis anunciats aquest dimarts en la direcció del grup.

El fins ara conseller delegat del grup, Francisco Reynés, plega per anar-se'n a Gas Natural just ara que la companyia d'infraestructures és l’objecte de desig de dues competidores, la italiana Atlantia i l’alemanya Hochtief, filial de la constructora ACS, que presideix Florentino Pérez.

A Abertis, Salvador Alemany continuarà com a president, mentre que per substituir Reynés s’ha optat per un home de la casa, el fins ara director financer, José Aljaro, que no tindrà el càrrec de conseller delegat sinó de conseller executiu, així com de director general. Tots els canvis, tant a Gas Natural com a Abertis, s’hauran de ratificar els pròxims mesos a les respectives juntes generals d’accionistes.