El governador del Banc d'Espanya insisteix que cal reduir la temporalitat i la precarietat

L'economia espanyola ja arrossegava problemes abans de la crisi, entre els quals els de la "precarietat laboral" i, en tot cas, ara "s'agreujaran", ha assenyalat el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos. Ho ha dit aquest dijous en la presentació de l'últim informe del Reial Institut Elcano, Recuperació o metamorfosi? Anàlisis i recomanacions per a un pla de transformació econòmica d'Espanya.

El mercat de treball continua a la diana del discurs del governador i en aquest cas també de l'Institut Elcano. Cos, en la mateixa línia que l'informe, apunta a un "redisseny del sistema de contractació" que permeti posar fi a la temporalitat i la precarietat, és a dir, a la desigualtat. Per fer-hi front, ha destacat la necessitat de transformar el sistema de contractació laboral per eliminar les "discontinuïtats que hi ha entre els costos d'acomiadament entre fixos i temporals". Uns reptes que se situen en un context de desigualtat salarial i de riquesa més elevats que els de la crisi financera del 2008, i que tenen un impacte més sever en joves, dones i treballadors amb sous baixos.

El governador de l'entitat també ha defensat una aposta per polítiques públiques d'ocupació que connectin "les necessitats de les empreses amb les dels treballadors", per posar fi a l'alta taxa d'atur. Cos, com ja va defensar fa alguns dies, també ha destacat la necessitat de mantenir mesures com l'ingrés mínim vital i els avals a empreses, una proposta que també recull l'Institut Elcano.

Un dels altres eixos que aborda l'informe és la productivitat. L'economia espanyola ja arrossegava "mancances significatives", com unes "dinàmiques de la productivitat molt pobres", que per exemple situaven el creixement en un 0,2%. En aquest sentit, reapareix la fórmula de les "reformes estructurals" basades en una estabilització del deute públic, a través d'una reforma del sistema de pensions. També per una ampliació de les bases fiscals que permetin augmentar els ingressos i millorar "l'eficiència de despesa".

L'informe d'Elcano també desplega tot un seguit de propostes relacionades amb la digitalització, la transformació energètica, la inclusió i la internacionalització. En aquest últim àmbit l'aposta pel marc europeu és clara i l'informe apel·la a la necessitat d'un fons de recuperació europeu que sigui "sostenible" per a tots els estats membres.