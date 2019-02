Acciona decideix finalment lliurar ATLL a la Generalitat

Acciona ha decidit per fi lliurar les claus d’ATLL a la Generalitat i el Govern podrà prendre el control dels actius que abasteixen l’aigua als municipis de l’àrea de Barcelona, amb uns cinc milions d’habitants. Acciona ho ha notificat per escrit al Govern, segons han informat fonts de la companyia.

La decisió s’ha pres després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi dictat una interlocutòria en què desestima les mesures cautelars que havia demanat la concessionària. Al desembre el mateix tribunal ja va desestimar una petició de mesures cautelaríssimes.

El que indica l’alt tribunal català és que el contracte es pot donar per acabat i deixar per més endavant la liquidació, el punt de màxima fricció ara entre el Govern i el consorci d’ATLL, liderat per Acciona, ja que la Generalitat, en una primera liquidació, va dir que era l’empresa qui havia de pagar al Govern 38 milions, i en una segona liquidació va admetre que era el Govern qui havia de pagar 53 milions a Acciona, mentre que Acciona reclama a la Generalitat per la liquidació més de 1.000 milions d’euros. El conseller de Territori, Damià Calvet, va admetre que hi pot haver una tercera liquidació, però que en cap cas s’aproximaria a la quantitat que demana l’empresa. El pols s’ha allargat durant mesos fins al punt que el Govern havia iniciat un procediment de desnonament administratiu.

El Govern ja ho té tot a punt per prendre el control. Va crear un ens públic, denominat ATL, i va donar d’alta a la Seguretat Social els empleats de la concessionària, de tal manera que, a més dels actius, pot quedar-se la plantilla i assumir el ple funcionament de l’empresa. Per la seva banda, Acciona i els seus socis quedaran deslliurats de la seva obligació de garantir l’abastament d’aigua quan el Govern en prengui possessió.

Privatització històrica

Acciona i els seus socis es van fer càrrec d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) el gener del 2013, en la privatització més gran de la Generalitat, de quasi 1.000 milions d’euros. Però després dels recursos presentats per la seva competidora en el concurs, Agbar, el Tribunal Suprem va anul·lar la concessió ara fa un any. El govern de Quim Torra, va aprovar un decret perquè ATLL tornés a ser pública.