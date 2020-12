Acord a la UE per desbloquejar els fons antipandèmia

S'ha desfet el veto. Després d'una proposta vinguda de Berlín, Hongria i Polònia han abandonat el bloqueig que impedia la posada en marxa dels fons de recuperació contra la pandèmia del coronavirus i també del pressupost europeu entre 2021 i 2027. Els havien segrestat perquè s'ha vinculat la seva concessió al compliment de l'estat de dret, una assignatura que els dos governs fa temps que suspenen, però una proposta d'Alemanya que a la pràctica ajorna la posada en marxa d'aquest mecanisme ha aconseguit desfer el veto i alliberar un total d'1,8 bilions d'euros.

"Acord sobre el Marc Financer Pluriennal i el Paquet de Recuperació. Ara ja podem començar a posar-lo en pràctica i a reconstruir les nostres economies", ha piulat el president del Consell Europeu, Charles Michel, una mitja hora escassa després que comencessin a discutir sobre aquesta qüestió en l'agenda de la cimera europea que se celebra aquest dijous i divendres a Brussel·les.

El que ha aconseguit desfer el veto vingut de Budapest i Varsòvia és una proposta de la presidència alemanya del Consell, una mena de pedaç polític en forma de declaració dels vint-i-set països de la Unió Europea que aclareix com i quan es pot aplicar el mecanisme de vinculació dels fons europeus a l’estat de dret ja pactat per l’Eurocambra i els estats i que Hongria i Polònia rebutgen. El text referma que les concessions de fons europeus van lligades a principis democràtics i, per tant, que es podria sancionar o retirar fons en casos en què es detectin incompliments. Però s'hi explicita la possibilitat d'aturar temporalment el mecanisme, perquè inclou el compromís de la Comissió Europea de no posar-lo en marxa si un país el recorre al Tribunal de Justícia de la Unió Europea fins que aquest tribunal es pronunciï.

Això és el que faran previsiblement Hongria i Polònia, que consideren que aquest mecanisme va en contra dels tractats fundacionals de la UE. El temps que trigués el tribunal amb seu a Luxemburg a resoldre seria el temps que guanyarien Hongria i Polònia, un període que podria anar des d'uns quants mesos fins a més d'un any, en funció del procediment que esculli el tribunal. La proposta la va presentar ahir la presidència alemanya del Consell als ambaixadors de la UE i la van discutir al llarg d'una reunió en què, de manera general, va ser rebuda amb bons ulls. Tot i això, aquest dijous, a petició dels Països Baixos, s'ha demanat l'opinió als serveis jurídics del Consell Europeu i s'ha anat ajornant la discussió en la cimera fins passades les 18 hores. Abans, els líders han discutit sobre la pandèmia del coronavirus i el canvi climàtic.

Al llarg de les últimes setmanes, Viktor Orbán i Mateusz Morawiecki s'havien refermat en el bloqueig, pressionant el màxim la resta de líders de la Unió Europea. Però els altres vint-i-cinc van mantenir la rigidesa, evitant el cos a cos inicial en la primera cimera virtual en què es podia haver abordat la qüestió. A més, els últims dies abans de la cimera van elevar la pressió i es van mostrar disposats a activar una via alternativa que acabés deixant Budapest i Varsòvia fora dels fons europeus.

Finalment, la proposta de desbloqueig permet que tothom pugui cantar victòria. No es toca el text legal del mecanisme de vinculació dels fons europeus al compliment de l'estat de dret, però se'n retarda l'aplicació pràctica. Fonts parlamentàries ja ho criticaven ahir considerant-ho un precedent "perillós" per a futures negociacions. A més, si bé és cert que el mecanisme de vinculació de concessió dels fons europeus a l'estat de dret és una llarga i treballada victòria, el seu resultat final és un instrument menys contundent del que la majoria de parts (amb l'excepció de països com Hongria i Polònia) haurien volgut. S'aplicarà si hi ha corrupció, frau i conflictes d'interessos per "protegir" el pressupost europeu i els interessos financers de la Unió i és un mecanisme que, un cop entri en vigor, implicarà un llarg procés sancionador que obrirà un diàleg amb el país en qüestió, similar al que ja té disponible la Comissió Europea gràcies a l'article 7 del tractat de la Unió.