Acord històric als EUA per injectar un estímul de 2 bilions de dòlars a l'economia

La Casa Blanca i els senadors han aconseguit en les últimes hores un acord per estimular l'economia dels Estats Units amb 2 bilions de dòlars. Les finances del país ja han quedat greument afectades per la pandèmia de coronavirus, que avança amb rapidesa, i fins al moment es comptabilitzen més de 54.000 contagiats i 775 morts, segons han informat mitjans locals.

Es tracta del paquet d'estímul econòmic més gran de la història moderna dels Estats Units i s'ha gestat després de llargues negociacions entre republicans i demòcrates, segons les mateixes fonts. Segons els termes de l'acord, que ara haurà de ser aprovat pel Congrés, es preveu efectuar pagaments directes i beneficis per desocupació als ciutadans, així com als estats i a les empreses afectades per la crisi de salut pública derivada del Covid-19.

"Senyores i senyors, hem acabat", va dir als periodistes el director d'assumptes legislatius de la Casa Blanca, Eric Ueland, poc abans de la una de la matinada a l'hora local, quan va sortir de l'oficina del líder de la majoria del Senat, Mitch McConnell, després d'unes negociacions que s'han allargat des de divendres.

Ajudes a les famílies i les aerolínies

Els detalls complets de l'acord encara no s'han difós, encara que segons han publicat diversos mitjans en els últims dies, uns 250.000 milions es reservaran per a pagaments directes a individus i famílies, 350.000 milions en préstecs per a petites empreses, 250.000 milions més en prestacions d'atur i 500.000 milions en préstecs per a empreses en dificultats.

El pla suposa una injecció massiva d'ajuda financera en una economia en dificultats, afectada per la pèrdua de llocs de treball, amb l'objectiu d'ajudar tant els treballadors i famílies nord-americanes afectats, com les petites empreses i les principals indústries, incloses les aerolínies. El principal assessor econòmic del president Donald Trump, Larry Kudlow, va qualificar ahir el paquet com el programa d'ajudes "més gran de la història dels Estats Units" en una sessió informativa de la Casa Blanca, segons la cadena de televisió CNN.

"Aquesta legislació es necessita amb urgència per impulsar l'economia, proporcionar injeccions d'efectiu i liquiditat i estabilitzar els mercats financers per ajudar-nos a travessar un període difícil i desafiant per a l'economia", va assegurar Kudlow. L'acord arriba després de dos dies consecutius d'estira i arronses, per l'oposició dels demòcrates a un projecte de llei inicialment elaborat pels republicans del Senat. Tot així, segons els principals negociadors, molts dels problemes s'havien resolt, va indicar el mateix canal.