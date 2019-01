Agbar proposa rebaixar un 3,9% la tarifa de l'aigua el 2020

Aigües de Barcelona ha presentat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la seva proposta de tarifes per al 2020, que preveu una baixada del 3,9%, segons ha explicat aquest dijous el vicepresident de l'AMB i regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia.

La proposta afecta els 23 municipis que abasteix la societat mixta Aigües de Barcelona, de la qual Agbar és el soci principal amb un 70%, mentre que l'AMB en té un 15% i CriteriaCaixa –el hòlding inversor de La Caixa– el 15% restant.

Badia ha valorat positivament la proposta d'Agbar, malgrat que ha indicat que creia que encara hi havia marge perquè la baixada fos superior. Tot i això, ha recordat que només fa dos mesos Agbar demanava apujar un 4% la tarifa enguany, cosa a la qual l'AMB es va oposar i va congelar tarifes.

L'AMB té ara deu dies per presentar al·legacions a la proposta d'Agbar. Badia ha qualificat de "gir de 180 graus" la proposta de la companyia d'aigües, tot i que ha dit que la baixada de tarifes "és insuficient". També ha criticat els dos grups metropolitans que van votar contra la congelació de tarifes, el PDECat i Ciutadans, perquè el gir d'Agbar demostra que es podia aturar la pujada que proposava la companyia.

Badia ha indicat que la nova proposta d'Agbar demostra que hi havia marge per rebaixar tarifes, tal com va explicar quan es va aturar l'increment per al 2019 argumentant que hi havia costos no justificats, com la transferència de coneixement, i l'alta rendibilitat de l'empresa mixta Aigües de Barcelona, que va obtenir 38 milions de beneficis el 2017, superant en 11,5 milions la xifra que s'havia pressupostat.

Badia ha recordat que l'aigua s'ha encarit un 85% des del 2005, i s'ha felicitat que durant el seu mandat s'hagi aturat l'encariment, amb dos anys de congelació de tarifes i dos exercicis més amb rebaixes. Un descens total del 4%, que ha quantificat en 12,5 milions d'euros per al global dels abonats dels 23 municipis que abasteix la societat mixta Aigües de Barcelona, als quals s'haurà de sumar una quantitat semblant l'any que ve amb el descens de com a mínim el 3,9% de la tarifa.

Respecte a la negociació del pròxim acord marc entre l'AMB i l'empresa –l'anterior s'acaba aquest any–, Badia ha indicat que no s'ha començat a negociar i ha recordat que la mateixa empresa està pendent del Tribunal Suprem, que ha de decidir els pròxims mesos sobre el recurs a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·lava la concessió.