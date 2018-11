L'Àrea Metropolitana atura la pujada de l'aigua que demana Agbar

El vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, considera injustificat l'augment del 4,1% de la tarifa de l'aigua que ha proposat l'empresa mixta Aigües de Barcelona, participada majoritàriament per Agbar.

Badia ha assegurat aquest dijous que l'AMB aturarà l'increment proposat per la companyia i farà una revisió tarifària que, fins i tot, podria dur a una rebaixa de la tarifa. Aigües de Barcelona ha proposat augments de les tarifes els tres últims anys, però la resposta que ha rebut per part de l'AMB ha sigut la congelació de la tarifa el 2016 i rebaixes el 2017 i el 2018 que sumen un 4% en total.

La societat mixta que abasteix 23 municipis de l'àrea de Barcelona està participada en un 70% per Agbar, mentre que l'AMB en té un 15% i Criteria Caixa un altre 15%. L'enfrontament per la tarifa no és el primer entre els socis, que també discrepen sobre la valoració dels actius aportat per cadascuna de les parts.

En concret, s'ha referit als 10 milions d'euros de transferència de coneixement de l'empresa a l'administració, que, segons ha dit, "Agbar no ha justificat", a més de les despeses de publicitat sobre les quals "falta informació" i que el primer quadrimestre de l'any van superar el milió d'euros.

A tot això, ha indicat Badia, cal sumar l'alta rendibilitat de l'empresa, que amb uns beneficis de 38 milions d'euros el 2017 va superar en 11,5 milions el que s'havia previst. "Una companyia que obté aquest beneficis sorprèn que demani aquest augment de preus", ha reblat el regidor.

Badia ha reiterat les crítiques a Agbar per la "falta de transparència" de l'empresa, sobretot en el que fa referència als costos i a les despeses en publicitat i, per això, ha indicat, s'obrirà un expedient de revisió tarifària. "Espero que amb aquest expedient tindrem més informació", ha indicat.

El regidor de Presidència s'ha mostrat "sorprès" per l'actitud de la companyia, especialment si es té en compte que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pendent de la sentència definitiva del Suprem, anul·lava la creació de la societat mixta i considerava que Agbar no estava habilitada per servir l'aigua als usuaris de Barcelona. "Sorprèn que en una situació tan delicada l'empresa sigui incapaç de demostrar els seus costos", ha dit.