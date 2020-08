Agricultura canviarà el criteri per no vetar renovables

El departament d’Agricultura està ultimant un canvi en els criteris que aplica a l’hora de validar o revocar els nous projectes d’energies renovables que valora com a membre de la Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat. Dins d’aquest organisme, tal com va avançar aquest diari, Agricultura era la principal responsable dels vetos dels nous plans, en una comissió on també tenen representació Energia, Urbanisme, Territori i Cultura.

Segons ha informat Vilaweb, Oriol Anson, representant d’Agricultura a la Ponència, anunciava ahir que la setmana que ve entraran en vigor uns nous paràmetres “flexibilitzats i matisats” que, segons ell, permetran que molts dels projectes que ara es frenen puguin superar aquest tràmit administratiu.

Des de principi d’any la Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat ha denegat 9 dels 25 projectes de parcs eòlics i 8 dels 19 projectes de parcs fotovoltaics presentats. En total, doncs, el 38% no han superat el tràmit. Agricultura va votar en contra de 10 dels 15 projectes de fotovoltaica estudiats pel Govern fins al 20 de juliol passat.

Aquesta dificultat administrativa ha generat incomoditat al sector, especialment després que la Generalitat canviés la normativa el novembre de l’any passat per revertir l’endarreriment que acumula en matèria d’energies renovables.

El departament que lidera Teresa Jordà ha explicat fins ara la seva postura recordant que té l’obligació de vetllar pels espais agraris en compliment de la llei homònima aprovada per unanimitat al Parlament l’any 2019, i que aquests espais a Catalunya són notablement més escassos que a la resta d’Espanya i d’Europa. A més, el departament d’Agricultura explica que l’ús no agrícola d’un terreny apte per al conreu provoca un “segellat del sòl” que afecta les seves propietats.