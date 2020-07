L'Airef assenyala que el deute de les comunitats serà més baix perquè l'Estat n'absorbirà una part

L'evolució de l'economia espanyola "continua sent adversa" i això pot afectar els nivells de deute i dèficit de les administracions públiques, com ha reconegut la presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), Cristina Herrero, durant la presentació aquest dijous de les previsions de dèficit i deute. No obstant això, l'Airef creu que tot i que les comunitats han hagut d'incrementar la despesa per culpa de la pandèmia de covid-19, la creació d'un fons estatal traspassarà el cost en deute d'aquest augment de despesa dels comptes autonòmics cap a les arques de l'Estat.

Concretament, la caiguda del producte interior brut produiria un augment del deute que pot variar també depenent de l'evolució del virus. En el cas de Catalunya, en un primer escenari augmentaria fins a un 38% del PIB, la qual cosa significa 4,8 punts més en comparació amb el deute del 2019 (33,4%), mentre que en un segon escenari ho faria fins a un 39,5%, és a dir, més de sis punts percentuals en comparació amb el 2019.

No obstant això, l'Airef ha destacat que la previsió del dèficit que han fet sobre les comunitats és més baixa en comparació amb l'última previsió elaborada. Segons l'organisme supervisor, "hi ha hagut un canvi en la distribució de l'impacte econòmic" perquè ha sigut l'administració central "la que ha assumit una part del deute de les comunitats". En aquest sentit, la responsable de l'organisme ha destacat que el Fons Covid-19 de 16.000 milions d'euros "servirà perquè les comunitats disminueixin el dèficit".

Segons l'Airef, l'increment generalitzat a totes les administracions tant del dèficit com del deute té a veure amb les ajudes socials aprovades els últims mesos: des de la prolongació dels ERTO fins a l'aprovació de l'ingrés mínim vital. En concret, segons l'Airef, les noves mesures socials i la seva extensió suposen un increment del dèficit d'entre el 0,8% i el 0,6% del PIB, una xifra que reconeixen que millorarà "amb la reincorporació laboral". A més, pel que fa als nivells del deute també augmenten fins a un 123,2% del PIB en el pitjor dels casos.

Pel que fa als ingressos, l'Airef ha estimat que se situaran en el 40,3% del PIB aquest any, mentre que les despeses significaran el 52,2% del PIB en el millor dels casos i un 54,8% en cas que a la tardor es repeteixi una hibernació de l'activitat econòmica a causa de l'epidèmia. En aquest sentit, Herrera ha especificat que no recomanen que "es gasti menys" sinó "millor" a través de la "substitució d'una despesa per una altra", tot i que no ha concretat quines.

Durant la presentació, Herrero ha destacat que en el context actual "és estèril" dir que es compleixin els objectius de dèficit marcats per les administracions. Per capgirar la situació, l'Airef recomana al govern concretar uns pressupostos, activar la clàusula d'excepcionalitat –com ja va demanar fa alguns mesos–, establir una estratègia fiscal nacional concreta i a "mitjà termini" que "ompli el buit dels pròxims anys", així com millorar la despesa a través del redisseny de les polítiques públiques.

Rebaixa de les previsions de creixement

D'altra banda, Herrero ha presentat una revisió a la baixa dels pronòstics de creixement de l'economia. En el cas de Catalunya, l'organisme supervisor calcula que el PIB pot caure dues dècimes en el millor dels escenaris i fins a un 0,6% en un escenari que obligui a tornar a la paralització econòmica per un confinament generalitzat davant d'un brot important de la malaltia a la tardor. En concret, l'Airef destaca que en un segon escenari on es repeteixi una situació sanitària greu la contracció del PIB derivaria sobretot de la despesa sanitària.

En el conjunt de l'Estat, l'organisme supervisor calcula que l'economia espanyola viurà una contracció del PIB més important, fins a un 12,4% aquest any, si la pandèmia del coronavirus pateix un rebrot a la tardor i la població ha de tornar a estar confinada. Pel que fa al dèficit, seria de fins a un 14,4%.

Tot i la incorporació de persones que estaven en ERTOs al mercat laboral i la reactivació de sectors com el de la construcció i el comerç, l'Airef s'ha mostrat pessimista. Herrero ha destacat que la situació d'Espanya i la seva evolució "és adversa" en comparació amb altres països europeus a causa del pes del sector turístic i la dependència que en té. Ara bé, "la nota positiva", ha dit Herrero, "pot ser el Pla de Recuperació Europeu, que si es firma amb un disseny raonable pot tenir un impacte positiu els pròxims anys".

En aquest sentit, l'organisme preveu per al 2021 un creixement d'entre el 5,2% i el 5,8%, la qual cosa representa una recuperació "incompleta i moderada" a causa de les mesures de distanciament social, que frenen una represa completa i normalitzada de l'activitat econòmica.