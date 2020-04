Aragonès avisa que l'economia no tornarà a la situació prèvia al covid-19

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha avisat aquest diumenge que l'economia, quan passi la pandèmia, no tornarà a la situació que estava al febrer, abans de l'emergència sanitària. "No només perquè en molts sectors [la recuperació] serà més lenta, sinó perquè la disrupció que ha provocat el coronavirus accelerarà alguns canvis de fons que fa temps que s'estan produint", ha indicat.

Aragonès, en un fil de Twitter, ha traçat l'estratègia de la recuperació de l'economia en tres fases, i en la seva opinió aquest procés ha de tenir un fort suport de fons de l'Estat i de la Unió Europea. L'objectiu de l'estratègia del Govern és "mantenir la capacitat instal·lada en l'economia i aconseguir una recuperació ràpida".

El vicepresident concreta tres fases de l'estratègia. La primera consisteix a garantir recursos per fer front a l’emergència. I en aquest punt demana una "transferència directa" de l'Estat. La segona fase preveu mantenir la capacitat productiva i els ingressos de treballadors i empreses, i en una tercera fase l'objectiu és la reconstrucció econòmica i social.

Aragonès ha recordat que l'impacte econòmic de la pandèmia ve d'un "xoc extern que implica una disminució de l'oferta i la demanda". Així doncs, en primer lloc, el vicepresident fixa com a prioritat garantir els recursos per fer front a l'emergència. Assegura que ja s'ha modificat el fons de contingència per dedicar més recursos a Salut, àmbit residencial i emergències. Però considera important que hi hagi una transferència directa de recursos per part de l'Estat perquè, segons ha afegit, "la factura del coronavirus no pot ser un increment del deute".

En una segona fase, el vicepresident considera que s'ha de contribuir a mantenir la capacitat productiva i els ingressos dels treballadors i empreses, tant per criteris de justícia social com per assegurar poder reprendre l'activitat quan sigui possible, i afirma que des del Govern s'està ajudant a garantir la liquiditat de treballadors i famílies.

Inversió pública

Per a l'última fase, de reconstrucció econòmica i social, segons Pere Aragonès cal "impulsar la inversió pública i el suport econòmic als nous sectors emergents i als afectats amb més intensitat". " Cal un gran fons europeu per a la reconstrucció, que sigui gestionat des de la proximitat, des de la Generalitat", ha reclamat.