El laberint de l'ajuda de la Generalitat als autònoms

Maite Torrell porta amb el seu germà una impremta que alhora és botiga. No pot demanar l'ajuda de la Generalitat de fins a 2.000 per a treballadors per compte propi perquè exclou els autònoms societaris i cooperatius. Marta Bonilla és ceramista i tampoc la pot sol·licitar perquè la seva activitat no està inclosa entre les que poden optar-hi. Eulàlia Iglesias treballa de periodista freelance i no pot fer la petició perquè, tot i que la feina li ha caigut més d'un 60%, no ha suspès la seva activitat. I així fins a deu autònoms amb qui ha contactat l'ARA i que coincideixen en la mateixa resposta: "El meu gestor m'ho ha desaconsellat".

"És una ajuda molt restrictiva. Si em pregunten com a assessor si triar aquesta o la de l'Estat, recomano la segona, perquè és més fàcil que la puguin donar, la quantia en funció de com s'allargui l'estat d'alarma pot ser més elevada i la burocràcia és menor", explica Albert Lleal, responsable del departament laboral de Lleal Tulsà Assessors de Girona.

Segons dades del departament de Treball de la Generalitat, des del 3 d'abril, data en què es va obrir l'ajuda, s'hi han presentat 6.000 sol·licituds, però encara no hi ha cap xifra de quantes s'han concedit. A Catalunya hi havia abans de començar la crisi del coronavirus 549.000 treballadors per compte propi. El Govern preveia que la prestació, que té un pressupost de 7,5 milions d'euros, beneficiés 4.500 autònoms. Pel que fa a les ajudes estatals, menys d'un 25% dels autònoms han sol·licitat aquestes presentacions, segons dades del govern espanyol.

L'ajuda té molta lletra petita. A banda que no la poden demanar autònoms societaris o cooperatius, les barreres que més s'han repetit són que és incompatible amb cap altra ajuda, com la de l'Estat, que s'ha d'estar donat d'alta d'autònoms des de l'1 de gener del 2020, tenir el domicili fiscal a Catalunya i que l'activitat suspesa sigui a causa de l'estat d'alarma.

Però hi ha una part més desconeguda i que fa que molts autònoms en quedin exclosos. Per una banda, el treballador per compte propi ha de tenir una renda d'un màxim de 25.000 euros el 2018. I, per una altra, que encara fa l'ajuda més restrictiva, s'ha de demostrar una caiguda dràstica de la facturació del març. "Les directrius que dona la Generalitat és que si als ingressos se'ls resten les despeses fixes (lloguer, aigua o llum) i l'autònom supera els 950 euros, no té dret a la prestació. El fet que no es tinguin en compte les despeses variables, com en el cas d'un restaurant la compra de menjar, en limita més l'accés", assegura Lleal. A això se li ha de sumar que la caiguda de la facturació ha de ser com a mínim d'un 35% respecte a la del març del 2019.

¿Però quina ajuda cobren els autònoms que aconsegueixen superar totes aquestes restriccions? En el cas que el resultat dels ingressos restant-hi les despeses fixes sumin zero, l'ajuda que rebran serà de 950 euros. Si el resultat és negatiu se'ls concediran els 950 més la xifra negativa amb un topall de 2.000 euros. "Per exemple, si restades les despeses dels ingressos el resultat és de 250 euros negatius, l'autònom cobraria 1.200 euros. En canvi, si sortís positiu, l'ajuda seria la diferència fins a arribar als 950 euros", detalla Lleal. L'ajuda és puntual, es cobra un únic mes.

Per a Eulàlia Iglesias, la solució passa per donar "ajudes esglaonades". "T'has de quedar sense res i deixar la poca feina que tens per cobrar una prestació, t'obliguen a deixar de treballar, de fer la poca feina que tens, per cobrar-la", lamenta.

"És injust que la meva activitat quedi fora de l'ajuda de la Generalitat perquè tots hem estat obligats d'alguna manera o altra a parar l'activitat", diu Bonilla

Marta Bonilla també està davant la impossibilitat d'accedir a l'ajuda de la Generalitat i ha optat per la de l''Estat. "És injust que la meva feina quedi fora de l'ajuda de la Generalitat, perquè tots hem sigut obligats d'alguna manera o altra a parar l'activitat", lamenta.

Des del departament de Treball s'insisteix que l'ajut és "una primera iniciativa de compensació per urgència i emergència social" i s'afegeix que s'exclou d'aquesta prestació autònoms societaris o mutualistes per poder donar prioritat als "col·lectius més vulnerables", perquè els primers disposen també d'altres ajudes dels departaments d'Economia i Empresa i de l'Estat.

"És una mesura de cara a la galeria"

Marta Torrell i el seu germà són autònoms societaris d'una petita impremta a Barcelona des de fa més de 20 anys. "Ho vam fer perquè tot quedés a parts iguals". Amb l'estat d'alarma van haver de tancar el negoci i des de llavors acumulen factures sense cobrar del març i les lletres d'un petit crèdit que van demanar per pagar una de les màquines. No tenen gestor per reduir despeses. "Quan vaig veure l'ajuda d'autònoms de la Generalitat vaig pensar que em donaria una mica d'aire", explica. Però només va haver de llegir la lletra petita per comprovar que com a autònoma societària no hi podia accedir: "És una mesura de cara a la galeria de la qual quedem exclosos la majoria". Ha optat per sol·licitar la de l'Estat i creua els dits per cobrar-la aquest divendres. "Excepte la de maternitat, no he agafat mai cap prestació, i quan la necessito no la tinc", lamenta.