El Govern preveu aprovar els pressupostos d'aquí a dues setmanes

El Govern no preveu que els pressupostos s'aprovin al Parlament fins d'aquí a dues setmanes. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat aquest migdia en roda de premsa que esperaran el dictamen que falta del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la llei d'acompanyament de pressupostos, que preveuen que arribi aquests pròxims dies. "La setmana que ve no es podrà fer el ple d'aprovació dels pressupostos perquè el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no estarà fet, precisament, fins a la setmana vinent", ha afirmat.

Aquesta setmana, l'organisme ja va donar llum verda al projecte de llei de pressupostos després que Ciutadans demanés revisar que la normativa s'ajustava a l'Estatut i la Constitució. Però el partit taronja també va enviar la llei d'acompanyament de pressupostos al CGE, sobre la qual aquest organisme encara no s'ha pronunciat. Tot i que en un principi el ple estava previst per a la setmana que ve –en què només s'hauria pogut votar la llei de pressupostos–, Budó ha assegurat aquest dissabte que esperaran dues setmanes més perquè les dues normatives es votin conjuntament.

"Se'ns ha demanat que s'aprovin conjuntament", ha dit Budó. Segons fonts consultades per l'ARA, aquests últims dies els comuns han mantingut converses amb el Govern per demanar que les dues normatives s'aprovin conjuntament en un ple. Una petició que no entrava en els càlculs del Govern de fa pocs dies, perquè estaven disposats a entrar-los en un ple que es podria haver convocat per a dijous que ve per aprovar la llei de pressupostos –la llei d'acompanyament s'hauria d'haver fet en un altre ple–. Però ara el Govern ha decidit esperar dues setmanes més abans que els comptes vegin la llum verda.

Els comptes van començar la tramitació parlamentària a principis de febrer, després que el Govern en consensués el contingut amb els comuns en unes negociacions que van arrencar al novembre. El Govern preveia aprovar els pressupostos a mitjans del mes de març, però Ciutadans va portar el projecte de llei al Consell de Garanties Estatutàries perquè consideraven, entre d'altres qüestions, que amb la crisi sanitària del coronavirus els comptes no complien la llei d'estabilitat pressupostària perquè no es tenia en compte l'impacte econòmic de la pandèmia. Tant el Govern com els comuns van criticar la posició del partit taronja, a qui van acusar de no permetre tenir uns pressupostos nous en plena pandèmia.

Els comuns, segons ha dit Budó, continuen sent el soci preferent del Govern per tirar endavant els comptes i els probables decrets complementaris que s'hauran d'aprovar per respondre a la crisi sanitària i econòmica del covid-19. "Centrarem els esforços en les formacions que ja han dit que sí", ha afirmat. El PSC també s'havia mostrat predisposat a parlar d'un eventual suport als decrets posteriors a l'aprovació dels comptes.