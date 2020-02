EN DIRECTE | El Parlament debat la tramitació dels pressupostos per al 2020

Un mes després de segellar l'acord entre el Govern i els comuns per als pressupostos del 2020, aquest dimecres el Parlament donarà llum verda a la tramitació dels comptes a la cambra catalana. L'objectiu és aprovar-los en el ple previst pel 18 de març. Tots els grups de l'oposició ja han anunciat esmenes a la totalitat que no s'aprovaran gràcies a l'acord entre JxCat, ERC i els comuns per tirar endavant els pressupostos. En total, els comptes per aquest any preveuen un augment de la despesa de 3.070 milions d'euros, a més d'una reforma fiscal a partir de la qual el Govern preveu recaptar més de 552 milions d'euros l'any.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha obert el debat de pressupostos en un fet inusual i ha intervingut abans que el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, comencés a presentar els comptes. "No són els pressupostos que voldríem mentre no siguem independents", ha afirmat Torra, que ha tornat a recriminar al govern espanyol el "llast" que provoca per l'economia catalana, ha dit, "els incompliments de l'Estat". De tota manera, el president de la Generalitat ha defensat els comptes pactats amb els comuns i ha assegurat que situen la despesa departamental en "el valor més alt dels darrers deu anys". La intervenció de Torra només ha estat contestada per la líder de Ciutadans, Lorena Roldán, que ha carregat contra els pressupostos i ha assegurat que "deixen molt a desitjar". En aquest sentit, ha tornat a reclamar al Govern que elimini "xiringuitos i xarxes clientelars" per obtenir més recursos i destinar-los a l'àmbit social.

Seguidament, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha agafat la paraula per defensar els pressuspostos, "uns molt bon pressupostos". Aragonès ha posat en valor les negociacions amb els comuns i ha subratllat la capacitat del partit d'Ada Colau i també dels partits que conformen el Govern, JxCat i ERC, de "superar ambicions electorals i construir un país més just". En aquest sentit, el conseller d'Economia ha tornat a estendre la mà al PSC per ampliar els suports per als comptes, tal com ja va fer en la comissió d'Economia de fa dues setmanes on va presentar el projecte de llei. "Si sortim de la zona de confort, podem ampliar els suports durant el tràmit parlamentari", ha afirmat Aragonès, que s'ha dirigit directament als socialistes: "En altres ocasions han aprovat pressupostos que ni de lluny presentaven xifres com les d'aquest pressupost".

Aragonès no s'ha estat de recriminar, també, a l'estat espanyol la seva política fiscal respecte les comunitats autònomes. "L'esforç de la Generalitat no ha anat acompanyat del suport de l'Estat", ha afirmat. Així, ha retret a l'Estat que "hagi exigit l'objectiu de dèficit als ajuntament mentre es reservaven màniga ampla per endeutar-se i deixant l'estat del benestar a l'intempèrie". A més, el conseller d'Economia també ha recordat el "dèficit fiscal crònic" de Catalunya. Per tot plegat, Aragonès ha defensat la tesi de reivindicar un referèndum d'autodeterminació al mateix temps que s'aproven uns pressupostos autonòmics. Uns comptes que Aragonès confia que el 2030 ja no siguin els d'una comunitat autònoma, sinó els d'un país independent.

Els comuns volen negociar els diners de la flexibilització del dèficit

Malgrat pactar els comptes amb l'executiu català, els comuns volen millorar l'acord i aquest dimarts, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, va demanar al Govern que destini a l'àmbit social els diners que puguin aconseguir de la flexibilització del dèficit de les autonomies que va autoritzar el govern espanyol en l'última reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Una xifra que els comuns calculen que seria d'uns 480 milions d'euros més.

De fet, en la seva intervenció d'Albiach a la sessió de control al president, ha tornat a reclamar a Torra que destini aquests diners a partides que consideren prioritàries: infància, dependència, habitatge i cultura. En aquest sentit, ha reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, tornar a obrir la taula de negociació dels comptes per tal de debatre a què s'han de destinar aquests diners. Torra ha obviat aquesta petició, però sí que li ha reclamat a la líder dels comuns al Parlament que, ara que Catalunya en Comú és present al govern estatal, lluitin per aconseguir una flexibilització del 0,3% de l'objectiu de dèficit i que no es quedi en el 0,2%. El president de la Generalitat, a més, ha retret a l'executiu espanyol que no retorni "els 443 milions d'euros de l'IVA".