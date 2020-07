Asabys i Alta LS injecten 6 M€ més al sector ‘biotech’

260x366 Jordi Carrera i Rafael Bru, fundadors de DeepUll. / ARA Jordi Carrera i Rafael Bru, fundadors de DeepUll. / ARA

L’empresa catalana DeepUll ha captat 3,5 milions d’euros per validar la seva tecnologia: una plataforma que permeti la detecció precoç de la sèpsia. D’altra banda, la gallega Origo Biopharma ha rebut 2,3 milions perquè el seu medicament contra diversos tipus de fibrosis avanci en les pertinents fases que hi ha fins a arribar al mercat. Els fons de capital risc que han liderat les dues rondes són els catalans Alta Life Science i Sabadell-Asabys, respectivament, que, en tots dos casos, tanquen la tercera i quarta ronda en aquest sector aquest any. Asabys, però, encara té previst anunciar dues noves inversions.

“El nostre model de negoci és descobrir nous compostos, seleccionar-los i portar-los fins als pacients”, explica Ramon Bosser, director general d’Origo Biopharma. Després, puntualitza, busquen un aliat empresarial que continuï amb el desenvolupament del fàrmac. Seguint aquesta filosofia, ells estan centrats en inhibir la proteïna TGF-beta, una de les responsables del creixement cel·lular i, com a tal, una proteïna molt implicada en la fibrosi: una patologia en què el teixit cel·lular encarregat de cobrir una ferida no para de multiplicar-se fins a convertir-se en un problema per a l’organisme.

La malaltia de Crohn, per exemple, és una forma de fibrosi que afecta el tracte gastrointestinal i davant la qual és habitual que els fàrmacs arribin tard (la diagnosi és lenta) i normalment amb efectes secundaris. “En el nostre cas, [aquest fàrmac] està dissenyat de manera que quan l’administres per via oral només té efecte en el tracte intestinal”, explica el director general d’Origo. La ronda de finançament -liderada per Asabys, però en la qual també ha participat la societat gestora d’entitats de capital risc de la Junta de Galícia, XesGalicia- la utilitzaran per fer proves amb el fàrmac amb persones voluntàries sanes i començar la fase preclínica en el cas del fàrmac pensat per la fibrosi pulmonar.

“És la versió 3.0 dels medicaments que hi ha al mercat”, resumeix Clara Campàs, una de les creadores de Sabadell-Asabys, per defensar la inversió tancada. A més, també la justifica per l’equip, pel fet que s’abordi una necessitat mèdica no coberta i que tingui, fins i tot, un angle covid-19: els casos greus de coronavirus desemboquen en fibrosi pulmonar.

Preguntat a José Mesa, d’Alta Life Science, què ha motivat la inversió d’aquest fons en DeepUll, les raons són similars: la necessitat d’abordar la sèpsia, que les “mètriques” són bones i que qui porta l’empresa és un equip expertimentat. Darrere la catalana DeepUll hi ha Jordi Carrera i Rafael Bru, desenvolupadors de l’eina de diagnosi STAT-Dx que porten des del març del 2019 treballant en portar la indústria cap on creuen que ha d’anar: buscar tecnologies que identifiquin pacients que encara no han entrat en procés sèptic. La seva proposta és una solució híbrida que inclou una plataforma analítica que pot fer proves amb mostres de sang i que utilitza la intel·ligència artificial per afrontar la complexitat d’aquesta mena de proves. La proposta pot detectar el patogen en una hora (avui cal esperar el resultat entre 15 hores i un dia, diu Carrera) i donar els resultats de l’antibiograma en poques hores, quan avui tarda entre dos o tres dies.

Els 3,5 milions d’euros als quals accedeix l’equip de DeepUll amb la ronda venen d’Alta Life Science, però també inclouen la participació d’Axis (de l’Institut Oficial de Crèdit) i de les franceses Kurma Partners i Sofimac Innovations.