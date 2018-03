Atlantia tindrà més pes que ACS a Abertis

ACS i Atlantia compraran conjuntament Abertis, però el grup italià controlat per la família Benetton tindrà més pes que no pas la constructora de Florentino Pérez. Així es desprèn de l’operació dissenyada per totes dues societats i anunciada ahir als reguladors. Atlantia desisteix de fer la seva oferta i deixa prevaldre la de Hochtief, filial d’ACS, que valora Abertis en 18.500 milions d’euros. Però a partir d’aquí Atlantia tindrà un control majoritari. Primer perquè injectarà 2.500 milions d’euros a Hochtief i s’assegurarà fins a un 24% de l’accionariat en la constructora alemanya i un percentatge indirecte en la futura Abertis. I segon perquè els italians tindran el 50% més una acció del capital de la societat que comprarà el 100% d’Abertis a Hochtief en una operació posterior. En aquesta companyia, ACS tindrà un 30% i Hochtief el 20% menys una acció restant.

L’acord esvaeix tots els danys que amenaçaven una guerra d’opes entre les dues companyies i Atlantia es reforça sobretot davant possibles operacions corporatives que intentessin comprar-la. En assegurar-se més de la meitat de la nova societat podrà consolidar en el seu perímetre els resultats d’Abertis. Integrarà també els 15.300 milions de deute que té la concessionària catalana.

La borsa va aplaudir l’operació amb un augment del 7,9% de les accions d’ACS. Les d’Atlantia, que va aprovar l’acord a la tarda, van caure, en canvi, un 2,5%. Abertis va pujar un 0,16%.

Els pesos definitius d’ACS i Atlantia en el consell d’administració d’Abertis encara estan pendents de quin és el resultat de l’opa. La Caixa, el principal accionista amb una participació superior al 20%, encara no ha explicitat què farà amb l’opa. “CriteriaCaixa no té cap decisió presa en aquests moments en relació amb la seva participació a Abertis. Els seus òrgans de govern valoraran l’oferta d’ACS i Atlantia un cop l’oferta s’hagi publicat a la CNMV amb tots els seus detalls”, van afirmar des de l’entitat.

Entre les novetats conegudes ahir n’hi ha una altra d’important:Hochtief renuncia a pagar part de l’operació amb accions pròpies i assumirà la totalitat de l’operació en efectiu. És probable que Atlantia guanyi pes en la gestió de la constructora alemanya, que, juntament amb ACS, es podria beneficiar a llarg termini d’acords per encarregar-se de les obres de construcció que vagin generant les concessions de la futura Abertis.

Protestes a Abertis

La UGT ha convocat aturades parcials des del 28 de març fins al 2 d’abril, en plena Setmana Santa, per intentar desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. El sindicat creu que el 70% de la plantilla perilla perquè s’acaben algunes concessions del grup.