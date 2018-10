Audi accepta pagar una multa de 800 milions a Munic pel Dieselgate

Audi ha acceptat aquest dimarts el pagament d'una multa de 800 milions d'euros a la fiscalia de Munic (Alemanya) com a compensació per haver instal·lat un programari que camuflava les emissions de gasos contaminants d'alguns vehicles dièsel.

L'import de 800 milions d'euros correspon a una multa de 5 milions i a 795 milions en concepte de devolució de beneficis econòmics, segons un comunicat del grup Volkswagen, del qual forma part la marca alemanya. Com a resultat d'aquesta sanció, el procediment contra Audi pel Dieselgate queda tancat.

El grup Volkswagen ja va ser multat amb 1.000 milions d'euros el passat mes de juny per la fiscalia de l'estat alemany de Baixa Saxònia , en aquell cas pels automòbils de la marca Volkswagen. El 2015, enginyers del grup automobilístic amb seu a Wolfsburg van reconèixer haver creat i instal·lat un programa per camuflar les emissions d'alguns dels seus models amb motor de gasoil, unes irregularitats que es van trobar també en vehicles de benzina dos anys més tard.

Les autoritats alemanyes van obrir dilluns passat una investigació contra un altre fabricant alemany, Opel, propietat del grup francès PSA, després de trobar un dispositiu d'apagament en el sistema de control d'emissions en els motors d'alguns vehicles. El regulador germànic va ordenar la revisió de 100.000 cotxes, mentre la policia escorcollava les oficines de l'empresa a les ciutats de Rüsselsheim i Kaiserslautern.

D'altra banda, el grup suec Volvo ha anunciat en un comunicat una degradació en el dispositiu de control d'emissions dels motors d'alguns dels seus models que afectaria el volum d'òxids de nitrògens. Tot i això, "la companyia encara no pot estimar el volum de motors o vehicles que es podrien veure afectats". L'empresa s'ha posat en contacte amb les autoritats europees i nord-americanes per mantenir-les informades de les irregularitats, que no tenen cap efecte en el funcionament dels motors ni en la seguretat.