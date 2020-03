'Avions fantasma': el truc de les aerolínies per no perdre els 'slots' més cotitzats

La caiguda de la demanda i les restriccions als desplaçaments en algunes parts del món pel coronavirus han tocat de ple les aerolínies, i ara un dels seus béns més preuats, els slots en què surten i arriben els vols, està en joc per la normativa que regeix el sector. La regulació estableix que per mantenir una sèrie d'aquestes franges per a la següent temporada –d'estiu o d'hivern– les companyies aèries les han d'operar almenys un 80% del temps. Només hi ha un 20% de marge per evitar quedar-se sense aquest privilegi, una frontera que la indústria ha batejat com la llei de use-it-or-lose-it (o ho fas servir o ho perds).

Aquesta norma, però, té excepcions quan hi ha un motiu que s'escapa del control de l'aerolínia. Per exemple, una tempesta de neu. "La gran pregunta és si el Covid-19 es pot considerar un motiu fora del teu control", qüestiona una font del sector. De moment, com va avançar el diari britànic The Times, al Regne Unit algunes companyies estan començant a volar amb avions fantasma, és a dir, rutes sense passatgers o gairebé sense per conservar els slots en aeroports on són tan cotitzats com el de Heathrow, a Londres. Per posar-ho en context, Air New Zealand va vendre recentment els seus drets de vol en aquest aeroport per 27 milions de dòlars.

És per això que el secretari de Transports britànic, Grant Shapps, ha demanat en una carta a la Comissió Europea que introdueixi mesures temporals per flexibilitzar aquests requisits. "Estic molt preocupat que la normativa estigui agreujant el risc que les aerolínies operin amb avions buits o quasi buits per evitar perdre els seus drets històrics", ha urgit, i ha recordat que aquesta tendència entraria en conflicte amb els objectius mediambientals tant de la UE com del Regne Unit.

Today I've written to the EU Commission urging an end to the "use-it-or-lose-it" rule that's leading to 'ghost planes' during this COVID-19 outbreak. Temporary relief now makes both environmental and financial sense. pic.twitter.com/mWQhThAufz — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 9, 2020

A Europa, la concessió i els requisits per mantenir els slots els marca una directiva europea i es gestionen a través d'EUACA, la coordinadora europea en aquesta matèria. Després cada estat membre té la seva pròpia i, com apunten a l'ARA des de la seva homòloga espanyola AECFA, les decisions es prenen de manera "homogènia". Fins ara, la Comissió Europea només ha estat més flexible en el cas dels vols entre el continent i la Xina i Hong Kong per causa de "força major", però fonts de Brussel·les afirmen que ja estudien "totes les opcions possibles", fins i tot la de revisar la directiva dels slots per resoldre aquesta situació. Fonts del sector asseguren que la decisió es podria prendre en les pròximes 24 hores.

En un comunicat, EUACA ha assegurat que els reguladors europeus haurien de posar en marxa "de manera urgent" una esmena en la directiva que els autoritzi a ser més flexibles en el cas del Covid-19. A més, reconeix que algunes aerolínies podrien fer volar els seus avions amb una capacitat "extremadament baixa", una solució que no seria bona "a nivell econòmic ni mediambiental".

Les associacions d'aerolínies han fet la mateixa petició urgent que Londres i el lobi aeri europeu A4E també ha reclamant a Brussel·les que decreti una "exempció temporal" a la regulació sobre franges horàries de vol a les companyies com va fer durant el brot del SARS, la guerra de l'Iraq del 2002 o la crisi financera del 2009. L'organització tem "la ràpida" caiguda de la demanda pel coronavirus i estima pèrdues d'entre 20.000 i 40.000 milions d'euros.

Reprogramar vols i adaptar-se a la demanda

Tot i així, el fenomen dels avions fantasma no s'ha observat de moment a l'Estat, sinó que s'ha concentrat en els aeroports amb els slots més cars. Així ho apunten diverses veus del sector i també una portaveu de la patronal de les aerolínies espanyola ALA. "Sobretot s'estan reprogramant molts vols per adaptar-se a la caiguda de la demanda, però aquí encara no és un problema real", explica un directiu del sector.

Des de Norwegian, per exemple, asseguren que no estan operant vols buits i que ja han venut dues terceres parts de les places en oferta per al mes de març. Per la seva banda, Ryanair va anunciar ahir que retallarà de nou la seva oferta de vols al nord d'Itàlia en resposta al "bloqueig" anunciat pel govern del país en els desplaçaments a aquesta zona.