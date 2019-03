El president del BBVA evita valorar la renúncia de Francisco González a la presidència d'honor del banc

El president del BBVA, Carlos Torres, ha evitat fer cap valoració de la renúncia aquest dijous de l'expresident de l'entitat, Francisco González, del càrrec de president d'honor del banc. Torres ha evitat fer cap comentari en una breu compareixença davant la premsa aquest divendres, moments abans de l'inici de la Junta d'accionistes del BBVA al Palau Euskalduna de Bilbao. El president només s'ha referit al cas de l'espionatge de l'excomissari José Manuel Villarejo per assegurar que l'entitat "col·laborarà activament" amb la justícia.

En el seu primer discurs davant dels accionistes com a president, Carlos Torres tampoc ha fet esment de la renúnica temporal d' Efegé als càrrecs honorífics del banc, que s'ha apartat fins que acabi la investigació del cas Villarejo. El BBVA va contractar el 2004 Cenyt, l'empresa d'investigadors de l'excomissari, per obtenir informació sobre la intenció de la constructora Sacyr per fer-se amb el control del banc. Segons revelacions periodístiques, Villarejo ho va fer amb escoltes il·legals a polítics, empreses i periodistes.

El número u del BBVA ha destacat aquest divendres davant dels accionistes els bons resultats dels banc durant l'exercici 2018 amb uns beneficis que es van incrementar un 51,3%, que permeten incrementar els dividends en 16 cèntims d'euro per acció. El divident total de l'any serà de 26 cèntims per acció.