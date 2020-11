El BBVA es ven la seva filial als Estats Units per 9.300 M€

El BBVA ha acordat amb The PNC Financial Services Group la venda del 100% de la seva filial als Estats Units, BBVA USA Bancshares, així com altres societats del grup al país nord-americà per aproximadament 9.700 milions d'euros. En un fet rellevant emès aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat ha explicat que l'acord assolit no inclou la venda del negoci institucional del BBVA.

Aquesta part que queda fora de l'operació serà transmesa per BBVA USA Bancshares a entitats del banc d'origen basc abans del tancament de la venda. Així doncs, el BBVA continuarà mantenint el negoci majorista que realitza actualment a través de la seva sucursal a Nova York, ha afegit el banc.

El preu de l'operació, que es pagarà enterament en efectiu segons ha explicat l'entitat, ascendeix aproximadament a 11.600 milions de dòlars nord-americans, l'equivalent a uns 9.700 milions d'euros.

El BBVA espera que l'operació anunciada aquest dilluns generi un impacte positiu en la ràtio de capital del grup d'aproximadament 300 punts bàsics i un resultat positiu net d'impostos d'aproximadament 580 milions d'euros. El tancament de l'operació, que està subjecte a l'obtenció de les autoritzacions de les autoritats competents, s'espera per a mitjans del 2021.