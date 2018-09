El BCE presenta els nous bitllets de 100 i 200 euros

El Banc Central Europeu (BCE) ha presentat aquest dilluns els nous bitllets de 100 i 200 euros, que entraran en circulació a partir del pròxim 28 de maig, segons ha informat la mateixa autoritat monetària.

Es tracta de la primera modificació que es fa en aquests tipus de bitllets des que van entrar en circulació l'any 2002. El canvi respon a "incrementar la seguretat" i a "mantenir la confiança del públic" en la moneda, tal com ha indicat Yves Mersch, membre del comitè executiu del BCE durant la presentació dels nous dissenys a Frankfurt. El banquer ha destacat que la nova sèrie de bitllets permet comprovar de manera "més fàcil" la seva autenticitat.

Durant l'acte, Mersch ha volgut destacar la importància dels pagaments en efectiu, un mètode "àmpliament utilitzat" per a "certs grups de la societat", fent referència a les persones grans, els joves i els col·lectius "més vulnerables". De fet, el membre del Comitè Executiu del BCE ha explicat que el nombre de bitllets en circulació durant aquest mes d'agost va incrementar-se un 5,2% respecte al mateix període de l'any anterior. A més, Mersch ha assegurat que el bitllet de 100 és el tercer que més circula a l'eurozona, i supera els de 10 i 5 euros junts.

Pel que fa al disseny, la il·lustració frontal dels bitllets de 100 i 200 és la mateixa respecte a l'antiga sèrie: el primer representa una portalada d'estil barroc i rococó, mentre que el segon dibuix correspon a l'època modernista. No obstant això, el valor de la divisa se situa a la part esquerra, mentre que a la dreta s'hi dibuixa una banda platejada on els símbols de l'euro es mouen de manera hologràfica. Els dos bitllets també canvien les seves dimensions: equiparen la seva amplada a la del bitllet de 50 euros però mantenen la seva llargada. Des del BCE asseguren que aquesta mesura vol facilitar el transport dels bitllets i el seu processament per part dels caixers.

Amb la presentació dels nous formats, tan sols els bitllets de 500 són els únics que no han patit cap modificació des que van començar a circular. Ara bé, el bitllet lila deixarà d'emetre's a finals d'aquest exercici per dificultar les "activitats il·lícites", tal com va especificar el BCE el 2016, quan va fer l'anunci. Malgrat tot, els bitllets existents seguiran sent de curs legal.

D'altra banda, l'autoritat monetària europea ja ha modificat els bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros, incloent-hi en tots els casos millores en els elements de seguretat que dificulten la seva falsificació.