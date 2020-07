El Banc d'Espanya creu que el fons europeu no cobrirà totes les necessitats financeres de la crisi

Era inevitable que en un acte de balanç de la situació econòmica i social a Espanya dels últims mesos, i en plena recessió econòmica per la pandèmia, es valorés l'últim acord europeu. El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, no ha dubtat a fer-ho aquest dijous i ha avisat que les necessitats de finançament per la crisi que està travessant el país seran "molt més grans" que les que cobrirà el fons.

El dirigent de l'organisme ho ha assenyalat en la presentació de la memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral, elaborada pel Consell Econòmic i Social (CES). Si bé Hernández de Cos ha assenyalat que el fons de reconstrucció de 750.000 milions d'euros és "molt satisfactori", també ha demanat que aquest es converteixi en un "impuls fiscal que acompanyi i orienti la recuperació necessària del teixit productiu". En aquest sentit, ha recomanat a curt termini donar prioritat als projectes d'inversió pública destinats a la innovació, al capital tecnològic, a l'educació i a la formació continuada.

De Cos també ha reconegut, però, que serà una recuperació "molt fràgil", així com "heterogènia", en la mateixa línia del que apunta el CES. D'una banda, serà feble des del punt de vista sectorial, ja que, com recull el Consell Econòmic, l'impacte de la crisi serà més gran en sectors com ara el turístic. D'altra banda, serà heterogènia també perquè els diferents grups poblacionals la viuran de forma desigual, i la patiran més les dones, els treballadors joves i la població amb un nivell de renda més baix.

Porta oberta a allargar els ERTO

"No només és el covid", ha assenyalat el president en funcions del CES, Pedro Fernández Alén, també són "les tensions estructurals que arrossega Espanya des de fa anys i que es repeteixen en les memòries" i, en concret, s'ha referit als "desequilibris" que persisteixen en el mercat laboral, des de la distribució de l'ocupació i l'atur desigual per raons de gènere o edat, fins a la poca qualitat d'alguns treballs, sobretot els temporals.

Per aquesta raó, davant d'aquest context laboral, la memòria del CES valora de forma positiva eines com els ERTO. En aquest sentit, la ministra de treball, Yolanda Díaz, present també a l'acte, ha tornat a obrir la porta a allargar els expedients temporals "en cas que sigui necessari" i sempre a través de la negociació amb els actors socials i econòmics, als qui ha deixat clar que "no han de tenir por ". La ministra ha afegit que "no es pot deixar caure el sistema", sobretot després del pes que han tingut.