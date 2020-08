El Banc d'Espanya recomana un augment "dràstic" dels rastrejadors

El Banc d'Espanya considera recomanable augmentar "de manera dràstica" la capacitat de detecció i rastreig dels contagis per coronavirus per evitar l'impacte econòmic de mesures de confinament. Segons aquest organisme, fer tests a gran escala a tothom i aïllar els que donin positiu en una PCR tindria un cost mensual inferior a les pèrdues econòmiques que pot causar la pandèmia en menys d'una setmana.

El Banc d'Espanya ho indica en una article publicat aquest dimarts en què analitza les mesures que s'han pres als municipis per lluitar contra la pandèmia. L'organisme apunta que l'experiència d'Alemanya, Corea del Sud i Taiwan confirma les possibilitats d'èxit del rastreig massiu dels casos i recorda que en aquests països hi ha hagut una evolució de la pandèmia "relativament més favorable sense necessitat d'imposar mesures de confinament tan extremes com a Espanya i Itàlia".

Segons l'article, a l'abril, amb el confinament, els municipis més afectats per l'aturada de les activitats no essencials són els que van tenir més pèrdua d'ocupació, però alhora és on hi va haver una propagació inferior del covid-19.

Recomanacions de la UE

El Banc d'Espanya també ha publicat una nota en què es fa ressò de les recomanacions de la Unió Europea per a Espanya. L'organisme recorda que els objectius d'Espanya són fer inversions que facilitin el creixement sostenible i inclusiu integrant la transició verda i la transformació digital, a més del suport a la sanitat pública i el sector de la salut, que són recomanacions comunes per a tots els estats membres.

També es recomana a Espanya lluitar per mantenir l'ocupació, donar suport a les empreses, especialment les pimes, i assegurar la liquiditat i l'estabilitat del sector financer.