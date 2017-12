La Barcelona de Colau lidera el setge contra Uber i Cabify

Una vaga indefinida de taxis en plena campanya electoral a Catalunya. Aquest és l’escenari que va evitar aquesta setmana l’alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’AMB, Ada Colau, quan va prometre a aquest col·lectiu la mesura que demana des de fa gairebé un any a tots els nivells de l’administració. L’ens supramunicipal va anunciar que establirà un nou reglament per limitar el nombre de llicències VTC (les mateixes amb què operen de manera legal a Espanya les aplicacions de transport Uber i Cabify) que poden circular a l’àrea metropolitana. De quina manera? El que proposa l’equip de Colau és una doble autorització, complementària al permís que només pot atorgar el ministeri de Foment, però que seria indispensable per operar. Així doncs, es demanarà que els vehicles reuneixin una sèrie de requisits i se’ls quantificarà per determinar quants d’ells tenen cabuda a l’AMB.

Encara que el text no s’ha redactat i no es posarà en marxa fins al febrer o el març vinent aquesta nova norma ja ha encès el sector de les VTC. La patronal Unauto recrimina a l’Ajuntament que només s’hagi assegut amb el taxi -la mesura es va presentar després d’una sèrie de reunions amb representants de les diferents organitzacions- per definir la nova norma. “Els tornarem a demanar reunions i esperarem que surti el projecte, però si no s’engegarà una batalla de recursos”, apunta José Andrés Díez, advocat especialitzat en transport i un dels portaveus d’Unauto. El lletrat defensa que aquesta proposta “no es pot agafar per enlloc”, ja que imposa restriccions on l’administració local no té competències.

L’escut de l’AMB és que l’ens pot definir les polítiques necessàries per evitar problemes en el trànsit i la contaminació ambiental. Mercedes Vidal, la regidora de mobilitat del consistori i presidenta de l’Institut Metropolità del Taxi, ho va deixar molt clar durant la presentació de la mesura: “L’últim que necessitem són 3.000 vehicles més en circulació”. No obstant, aquest argument no satisfà l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que en els últims anys ha advocat per flexibilitzar i obrir la competència en el sector del taxi, a la qual el nou reglament també va agafar per sorpresa.

Per al director general de l’organisme, Marc Realp, la capacitat reguladora de l’AMB en aquest àmbit és “petita o residual”. Així doncs, considera que l’argument de la qualitat de l’aire “intenta amagar altres coses” i no resol el problema, sinó que “tira endavant la pilota del taxi”. Segons el regulador de la competència, cal evitar que s’imposi una doble autorització (de l’Estat i de l’AMB), una recomanació que, assegura, també fa Europa en la seva directiva de serveis. Realp explica que l’ACCO demanarà reunir-se amb l’AMB perquè els tingui en compte com a actors durant el procés per definir el reglament. Tot i així, recorda que l’organisme català es reserva el seu dret a impugnar la norma si no compleix els criteris de la competència.

Al marge de la dualitat regulatòria, l’ACCO qüestiona si el reglament compleix els tres punts que justificarien exigir una autorització extra a les VTC. “Hi ha d’haver una necessitat que estigui molt justificada”, explica Realp. A més, afegeix que la mesura ha de ser “proporcionada” i ha de complir el criteri de “no discriminació”. En aquest sentit, Díez diu que l’argument mediambiental no pot servir només per impedir la circulació de les VTC i no la dels taxis. Així doncs, assegura que cada cop més vehicles d’aquesta primera categoria són híbrids o elèctrics i no té sentit que se’n penalitzi l’ús.

Les VTC s’han trobat una resposta semblant a la capital espanyola, on fa dues setmanes el govern de Manuela Carmena també va posar en marxa una iniciativa per limitar la proliferació d’aquestes llicències (a la ciutat hi operen tant Cabify com Uber, que no és a Barcelona). Tot i així, entre les dues iniciatives hi ha una diferència: mentre que l’AMB vol impulsar els canvis exercint les seves competències, l’ajuntament madrileny ho demanarà a l’executiu de la comunitat autònoma que presideix Cristina Cifuentes.

El regidor del grup del PDECat en l’àmbit del taxi, Raimond Blasi, també es qüestionava aquesta setmana si l’AMB reuneix les competències suficients per tirar endavant aquesta mesura. Per això es preguntava per què el govern municipal no ha anunciat cap mesura en aquesta direcció fins ara o cap nova política per modernitzar el sector, com un nou model tarifari més atractiu o l’opció del taxi compartit.

Aturar la transmissió

Mentre que les mesures de Barcelona i Madrid han posat el focus en la limitació del nombre de llicències VTC que arriben als carrers de la ciutat, l’Estat i la Generalitat ho han fet en la transmissió d’aquestes autoritzacions. El govern català va aprovar aquest estiu de manera urgent un decret perquè les VTC no es puguin vendre durant dos anys després d’adquirir-les. No obstant, per a Realp, l’objectiu real era retardar l’entrada al mercat de les 3.000 llicències aturades als tribunals. Precisament aquesta llei va arribar a mans del Constitucional després que l’Estat la recorregués, i aquesta instància va suspendre l’article sobre la transmissió.