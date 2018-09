Barcelona lidera el preu del lloguer d'habitacions a Espanya

L'encariment del lloguer de l'habitatge ha fet aflorar dos tipus de comportaments. Per una banda, moltes persones han optat per traslladar-se a la perifèria, un fet que està accentuant els preus a l'àrea metropolitana. L'altra solució passa per compartir pis i llogar habitacions.

Ara bé, Barcelona és la ciutat que lidera el preu del lloguer d'habitacions a Espanya. Segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa publicat aquest dijous, el cost mitjà actual d'una habitació a la capital catalana és de 508 euros al mes, un 6,3% més que l'any passat.

A banda d'això, Catalunya lidera el rànquing per comunitats. En el cas del Principat, llogar una habitació costa 472 euros mensuals, una xifra que representa una variació interanual del 6,8%.

Per districtes, l'estudi de Fotocasa detalla que Gràcia és la zona més cara de la ciutat: de mitjana, una habitació hi costa 577 euros al mes. A més a més, Gràcia és, juntament amb Sant Andreu, el districte on més han crescut els preus durant l'últim exercici (un 13,2% i un 14,4% respectivament). Segons l'estudi, tan sols un dels deu districtes barcelonins ha vist com el preu del lloguer d'habitacions es reduïa. Es tracta de les Corts, on la variació interanual ha sigut del 6,2%. Malgrat tot, una habitació en aquest districte (on els preus són més baixos) costa el mateix que la mitjana catalana.

Lluny de la mitjana espanyola

Les xifres de Catalunya disten molt de l'import registrat a la resta d'Espanya. Segons el mateix document de Fotocasa, una habitació a l'Estat costa, de mitjana, 325 euros al mes. A més, la variació és menys accentuada, ja que l'any passat el preu se situava en 318 euros.

La Comunitat de Madrid és la segona regió amb el preu més elevat, de 404 euros mensuals, seguida de les Balears (390 euros). De fet, l'arxipèlag és una de les comunitats on més ha crescut el preu del lloguer d'habitacions, concretament un 10%. A l'altre extrem hi ha Galícia, Castella-la Manxa i Extremadura, on compartir pis suposa una despesa inferior als 200 euros mensuals.