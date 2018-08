El lloguer es frena a Barcelona i trasllada la pressió a la perifèria

El fenomen es va començar a produir l’any passat, però les primeres dades oficials de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) sobre els preus del lloguer el 2018 ho certifiquen: les rendes a la ciutat de Barcelona han superat les d’abans de la crisi, però ja han deixat d’augmentar. Ara la pressió s’ha traslladat a altres municipis de l’àrea metropolitana. De fet, a diferència del que passava anys enrere, el preu del lloguer augmenta més de mitjana a tot Catalunya que a la ciutat de Barcelona.

La frenada dels preus a Barcelona és clara segons les dades de l’Incasòl del primer trimestre del 2018, les últimes publicades, i que són les més fiables sobre els preus del lloguer, ja que es basen en les fiances dipositades. Així, l’Incasòl situa el preu del metre quadrat de lloguer a Barcelona en 13,27 euros el segon trimestre d’aquest any, xifra que és només un 1,3% superior a la del segon trimestre de l’any passat, i deixa enrere els màxims del tercer trimestre del 2017, amb 13,61 euros el metre quadrat.

De fet, el preu mitjà del lloguer el primer semestre de l’any a Barcelona se situa en 13,19 euros el metre quadrat, quan el primer semestre de l’any passat el preu de mitjana era de 13,21 euros. És a dir, de mitjana el descens en els primers sis mesos de l’any ha sigut del 0,15%. Poca cosa, si bé es trenca amb una tendència a l’alça que es va iniciar amb la sortida de la crisi. La baixada és més significativa si es compara el primer semestre d’aquest any amb el segon semestre de l’any passat, quan es van registrar els preus màxims de lloguer. Aquests sis primers mesos del 2018 el preu del metre quadrat s’ha situat un 2,91% per sota de la mitjana de 13,58 euros el metre quadrat dels últims sis mesos del 2017.

Aquesta frenada de l’augment de les rendes de lloguer a Barcelona posa fi a una forta escalada des que va començar la recuperació econòmica. Des del primer trimestre del 2014 fins al màxim del tercer trimestre de l’any passat, el preu del lloguer a Barcelona havia pujat un 33,4%.

La fi de l’escalada del preu del lloguer a Barcelona es detecta quan es compara el preu del metre quadrat. No passa el mateix quan es compara el preu mitjà del lloguer. Així, el preu de lloguer mitjà per un pis de 72 metres quadrats a Barcelona va ser de 907,35 euros en el primer semestre del 2018, un 1,21% més que en l’últim semestre del 2017, quan va ser de 896,49 euros. L’augment s’explica per l’increment de la superfície mitjana dels pisos llogats, que ha passat de 70,5 metres quadrats a 72 metres quadrats, segons la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Així es desprèn de les dades de 26.653 contractes de lloguer nous a Barcelona registrats per l’Incasòl entre gener i juny del 2018.

Segons les dades de l’Incasòl, el preu mitjà del lloguer a la ciutat de Barcelona el primer semestre del 2018 es va situar en gairebé 907,35 euros, un preu que va créixer un 6% respecte al primer semestre de l’any passat. Per veure com la pujada s’estén de la ciutat de Barcelona a l’àrea metropolitana i fins i tot a la resta de Catalunya es pot comparar aquest augment del preu a la capital catalana amb l’augment al conjunt de la província de Barcelona, que va ser superior, del 7,27% el primer trimestre -última dada disponible-, i del conjunt de Catalunya, on l’alça també va ser proporcionalment més important, del 7,4%.

Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, les dades que apunten a una estabilització del preu del lloguer a la ciutat de Barcelona es poden interpretar com “una normalització del mercat un cop les rendes han tornat als nivells anteriors a la crisi”. Aquesta institució, que dona servei als propietaris, indica que “s’ha de recordar que a partir de l’any 2008 els lloguers van patir una forta davallada per la forta recessió econòmica i a partir del 2014 s’han anat recuperant fruit de la reactivació econòmica i l’increment de la demanda”. Per a la Cambra de la Propietat Urbana, “l’actual nivell de renda sembla que pot definir el nivell d’un mercat estable”.

Gentrificació

Les estadístiques de l’Incasòl reflecteixen el fenomen de la gentrificació, que ara provoca que els augments dels preus s’hagin traslladat a l’àrea metropolitana. Això ho explicava fa uns mesos el gerent de la Cambra de la Propietat, Òscar Gorgues. La gent vol llogar a Barcelona, però com que hi ha més demanda que oferta els preus pugen. I, a partir de determinat preu, aquestes persones decideixen buscar un pis de lloguer més barat, encara que sigui en un altre municipi.

Però això provoca un augment de la demanda en aquests municipis al voltant de la capital catalana, cosa que empeny els preus d’aquests llocs a l’alça. Aquest comportament és el que explicaria els forts augments dels preus de lloguer en alguns municipis pròxims a Barcelona, com Sant Just Desvern, on l’augment en un any ha sigut de gairebé el 40%. Altres municipis pròxims a la capital catalana tenen increments de preu del lloguer superiors als de Barcelona. Són, per exemple, el Papiol (gairebé el 22%), Cornellà (gairebé el 13%), Santa Coloma de Cervelló (12,7%), Ripollet (12,6%), Sant Andreu de la Barca (11%), la Palma de Cervelló (11%) i Cervelló (10,2%).

Però el fenomen no només es produeix al Baix Llobregat. També al Barcelonès nord els preus pugen més que a la capital. Així, a Santa Coloma de Gramenet l’augment s’aproxima al 10%, Badalona frega el 9% i Sant Adrià de Besòs s’aproxima al 8,5%.

En preus de mitjana del lloguer, Barcelona és el tercer municipi més car, amb gairebé 898 euros al mes el primer trimestre. Per davant, a l’àrea metropolitana hi ha Sant Cugat del Vallès, amb 1.105 euros al mes, i Sant Just Desvern, amb 1.006 euros mensuals. Tiana i Montgat, al nord, amb 881 euros i 874 euros, respectivament, s’aproximen als preus de la ciutat de Barcelona. Al sud passa el mateix amb Castelldefels i Gavà, amb 862 euros mensuals i 815 euros mensuals.

El municipi pròxim a Barcelona més barat és Badia del Vallès, amb 330 euros mensuals de lloguer mitjà, i Pallejà és on s’ha produït el descens més gran dels preus, amb una caiguda de gairebé el 16,5% el primer trimestre d’aquest any respecte al mateix període de l’any passat.

L’Eixample supera els 1.000 €

A la ciutat de Barcelona, els districtes amb els lloguers més alts són, segons les dades de l’Incasòl del segon trimestre, Sarrià-Sant Gervasi (1.241 euros mensuals de lloguer), les Corts -que inclou Pedralbes-, amb 1.046 euros mensuals, i l’Eixample, que per primer cop supera la fita dels 1.000 euros i se situa en 1.022 euros al mes de lloguer. Els segueixen els districtes de Ciutat Vella (923 euros mensuals), Sant Martí -que inclou Diagonal Mar- amb 900 euros, Gràcia amb 897 euros i Sants-Montjuïc, amb 786 euros.

Els districtes més barats de Barcelona són Sant Andreu (755 euros), Horta-Guinardó (734 euros) i Nou Barris (670 euros). Dels 73 barris, el més car és Pedralbes (1.563 euros al mes) i el més barat Torre Baró (434,5 euros mensuals).