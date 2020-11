Salut proposarà que bars, cultura i esports puguin tornar a obrir a partir de dilluns

El departament de Salut està acabant d'elaborar un esborrany que dijous s'analitzarà al Procicat i que preveu una desescalada gradual en quatre fases. Tal com ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ARA, Salut proposarà que a partir de dilluns els bars i restaurants puguin obrir. Això sí, amb un 30% del seu aforament –tant exterior com interior si es tracta de locals amb bona ventilació natural o artificial– i amb un horari delimitat: entre les 6 i les 17 h.

La proposta del departament d'Alba Vergés, que encara podria veure's modificada, preveu també que puguin reobrir els equipaments culturals fins a 600 persones, amb un màxim del 50% d'aforament. Així mateix, preveu que es puguin tornar a utilitzar els equipaments esportius a l'aire lliure, amb un 50% dels usuaris –i incloses les piscines, encara que estiguin en equipaments tancats–. Les activitats es podran fer com a màxim en grups de sis, excepte en l'esport federat.

Pel que fa a la resta de mesures, el pla de desescalada preveu mantenir el toc de queda de 22 a 6 h del matí, el confinament municipal de cap de setmana i el perimetral de tot Catalunya. A més, el comerç continuarà amb restriccions: un 30% d'aforament màxim i en establiments de menys de 800 m2.

La previsió de Salut és que cada etapa duri 15 dies. La primera començaria el dilluns 23 i la segona, que s'aplicaria a partir del 8 de desembre, preveu un augment dels aforaments i un tancament per comarques, en lloc de municipis, durant els caps de setmana. Aquesta és la proposta que Salut posarà aquest dijous sobre la taula del Procicat, que és qui ha d'aprovar el pla de desescalada definitiu.

Pressió dels restauradors

El pla de la conselleria arriba després que els restauradors proposessin al Govern un full de ruta per començar la desescalada progressiva, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. El pla acordat per cinc federacions i gremis de restauració de Catalunya –i que van traslladar al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa– preveu que els bars i restaurants puguin obrir fins a les 23 h, a partir de dilluns, amb un aforament del 30% ampliable fins al 50% si es pot mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig entre les taules.

Així mateix, el document acordat per cinc federacions i gremis de restauració de Catalunya preveu també mesures de seguretat com ara que els establiments hauran de garantir la ventilació i els clients s'hauran de fer un control de temperatura a l'entrar, a més de registrar les seves dades personals. En cas que fos acceptat, també es recomanaria l'ús de mascaretes entre plats i es mantindria el màxim de sis persones per grup.

Fa una setmana el gremi va celebrar un acte a Barcelona amb líders gastronòmics per reclamar la reobertura del sector en què ja es van perfilar algunes de les propostes dels restauradors per reprendre l'activitat.