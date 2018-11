Black Friday 2018: com saber si una botiga ha apujat abans els preus

Cada cop més catalans s'esperen al Black Friday per comprar i estalviar-se uns quants diners. I és que aquesta tradició nord-americana, que aquest any se celebra el 23 de novembre, té cada cop més adeptes a casa nostra. Tanmateix, les associacions de consumidors alerten que en molts casos comprar en Black Friday no representa cap estalvi significatiu i fins i tot pot acabar sent més car.

Moltes empreses decideixen augmentar els preus uns dies abans. Al final el preu rebaixat pel Black Friday acaba sent més o menys el mateix que hi havia abans. L'OCU porta dos anys fent un seguiment de l'evolució dels preus pel Black Friday i el Cyber Monday. L'any passat van fer la prova amb més de 13.000 productes que es venien online i les conclusions de l'estudi van ser contundents. Gairebé la meitat dels productes (48%) tenien el mateix preu que feia un mes, un 41% eren més cars durant el Black Friday que abans i només un 11% eren efectivament més barats.

Com podem comprovar que és més barat?

L'OCU, un bon garant

Una bona idea és precisament consultar la web de l' OCU, que cada any per aquestes dates publica el seu estudi. A més, una bona idea si no ens hem decantat per cap marca en concret és fer servir el seu comparador de productes, que analitza els preus i les funcionalitats de tots els aparells i recomana el més adequat.

Webs que comparen preus

Hi ha webs especialitzades a comparar productes que indiquen quin venedor ofereix el producte a millor preu. És el cas d' Idealo, que a més té una eina que indica l'evolució del preu durant l'últim any.

Extensions per a Google Chrome

Si feu servir Google Chrome com a navegador podeu descarregar-vos diverses extensions per veure automàticament, quan entreu a la web d'una botiga, si els preus han pujat abans del Black Friday o no. Podeu fer servir El Camelizer per a Amazon o aquesta altra extensió per a Media Markt i i PC Componentes.

Consells per a qualsevol rebaixa

L'OCU recorda que durant el Black Friday, com en qualsevol altra època de rebaixes, hem de tenir presents algunes recomanacions per evitar estafes. Per exemple, cal comprovar que a la web de la botiga apareix també el preu original del producte o bé el percentatge del descompte, i no només el nou preu rebaixat, perquè així ho estipula la llei. Si no trobem cap referència al preu antic, podria ser sospitós.

A més, és bo recordar que en les compres online sempre disposem de 14 dies per canviar el producte. A les botigues físiques cal tenir present que durant l'època de rebaixes els establiments tenen permès aplicar condicions especials, com ara no acceptar pagaments en targeta o no fer devolucions. Tant si compreu a la botiga com per internet, sempre és bo anar amb una llista del que vulgueu comprar i comparar totes les marques abans de prendre una decisió.